Novavax安全性高！有望解套75歲↑疫苗猶豫　第3劑抗體激增9倍

▲國內已購買200萬劑Novavax疫苗。（圖／路透）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心日前證實，已購買200萬劑Novavax疫苗，若通過台灣緊急使用授權，可用於18歲以上民眾接種。也有專家認為，可運用Novavax的高度安全性，作為12至17歲青少年減少副作用，及75歲以上長者疫苗猶豫的解套方法，藉此提升國內疫苗保護力。

台大公共衛生學院許辰陽醫師在「新冠肺炎科學防疫園地」直播上，提出有關Novavax疫苗的第三期臨床試驗報告。結果顯示，18歲以上族群施打後，預防重症性感染效益高達9成；2劑Novavax除了能有效對抗Omicron外，施打第3劑後，對抗Omicron之IgG濃度更是大幅增加9.3倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國研究也證實，12至17歲青少年在注射2劑Novavax後，降低感染的效益達8成，且免疫源性也是成人的2至3倍；更未出現如BNT、莫德納產生的心肌炎副作用，僅有注射部位疼痛、腹痛、發紅腫脹、發燒等輕微且短暫的不良反應。

許辰陽指出，Novavax對Omicron可有效引發中和抗體，降低傳播。他認為，Novavax安全性高，台灣可應用在青少年追加劑，以及未施打疫苗的75歲以上長者，提升國內疫苗保護力。

公衛專家陳秀熙也認為，Novavax之所以會在全球興起，主要就是因為不像BNT及莫德納，恐產生心肌炎的副作用。他表示，Novavax的高度安全性，確實在青少年及年長者疫苗施打方面，提供一個嶄新的新思維。