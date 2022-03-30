斷黑幫金流！全台打詐專案逮481人　查扣15.8萬顆泰達幣

▲刑事局30日舉辦全國打詐專案成果發表，總計查獲詐欺集團計67件481人、法院羈押31人，查扣不法所得財物逾新臺幣5仟萬餘元。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署近年持續「打詐就是掃黑、掃黑要斷金流」策略，從3月21日起進行為期12天的掃蕩「掃蕩投資集團詐騙」專案，肇因去年度因疫情影響，民眾普遍渴求投資增加收入心態，2021年全台投資詐騙案件數攀向歷史最高峰；警政署與刑事局這波專案查獲詐欺集團計67件481人、法院羈押31人，查扣不法所得財物逾新臺幣5千萬餘元，更查扣犯罪所得市值達新台幣454萬餘元的虛擬貨幣泰達幣約15萬8千顆，成果豐碩。

▲刑事局30日舉辦全國打詐專案成果發表，總計查獲詐欺集團計67件481人查扣不法所得財物逾新臺幣5仟萬餘元。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長陳家欽30日上午到刑事局視察專案成果，陳家欽指出：從3月21日起為期12天的全國打詐專案行動，共查獲67個詐騙集團、逮捕481人。有21人是幫派核心人物；其他嫌犯也是幫派外圍分子。幫派組織從事詐騙活動謀取不法利益是很明顯的，也顯示警政署所策訂「打詐就是掃黑、斷金流」策略是正確的。

陳家欽說，這次專案行動查扣15.8萬多顆泰達幣、顯見詐騙集團金流虛擬化，也有誘騙被害人到BTM比特幣提款機購幣給犯罪集團，這都是新型洗錢手段，也是警政署未來打擊重點。警方呼籲國人不要輕信網路、簡訊投資訊息，這些詐騙集團的關鍵通關密語就是「要求先入LINE群組」請務必拒絕並打165專線查詢。

刑事警察局偵二大隊會同高雄市警局共同追查民眾遭詐騙千萬元財損案件，溯源查獲假投資虛擬貨幣詐騙水房首惡李嫌，李男指揮共犯擔任假幣商洗轉贓款，專案小組查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）15萬8376顆、換算當天市值約新台幣454萬餘元，另有賓士汽車1輛、現金13萬餘元等贓證物。

刑事局偵查七大隊則溯源追查發現，以余姓、陳姓為首之轉帳洗錢收簿集團，犯罪手法專替假交友投資詐騙機房從事洗錢，該集團對外公開收購人頭帳戶，將人頭帳戶提供假交友投資詐騙機房，作為詐騙民眾匯款收贓用，並透過多層網路轉帳、購買虛擬貨幣等方式，將詐騙贓款洗出，警方收網逮捕余姓、陳姓等42名犯嫌到案，粗估涉嫌洗錢逾億元新台幣。

刑事局偵九大隊查獲洪姓犯嫌等22人，以VOS話務群發系統撥打被害人電話，取得民眾個資、寄送集團自製之投資報告書後，以佯稱投顧公司經理取信民眾，並以保證獲利、即將上市櫃、前景看好、公司營收成長幅度驚人話術詐騙投資，警方查扣贓款新台幣80萬餘元、保時捷轎跑車1輛、教戰守則、自製印刷投資報告書等贓證物。

內政部警政署呼籲民眾，投資應循正常管道，簡訊加line、網路投資，就是詐騙，常見投資詐騙話術計有以下四大特徵：包含經常聲稱低風險、高報酬、並以熱門金融商品包裝，投資模式卻相當複雜、歹徒也會先給民眾甜頭小利，再誘騙加碼投資，並透過手機、LINE訊息邀約加入投資社群。警方呼籲民眾切莫透過上述管道投資以免血本無歸，也歡迎民眾撥打165及110諮詢，確保自身財產安全。

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