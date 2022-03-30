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今變天！「連假雨更多」全台溼2天　冷氣團恐襲探13℃

（圖／氣象局）

▲劉沛滕說，今天鋒面從北部海面稍微通過，各地有點局部降雨機率。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

清明連假前兩天將又濕又冷！氣象專家吳德榮提醒，周五晚、周六晨最低溫下探13度。中央氣象局預報員劉沛滕則表示，周六、周日是水氣最多時間，全台都可能有降雨機率，且冷空氣強度可能增強為大陸冷氣團。

氣象局今天（30日）凌晨對新竹市、新竹縣和台中市發布「濃霧特報」，今金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜晚及清晨西半部亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹及台中已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗及台南能見度亦較低。

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劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面從北部海面稍微通過，各地有點局部降雨機率，多雲偶爾有點下雨，不算很全面；今吹東南風到南風，氣溫偏溫暖，北台灣白天高溫27至29度，中南部可到30、31度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

劉沛滕說，周四有比較明顯的東北季風吹下來，北台灣降溫較明顯，這波冷空氣影響到周日，其中周六、周日可能接近或增強成大陸冷氣團強度，是最低溫時間，預估中部以北14度。

劉沛滕表示，雨區部分，周四、周五以迎風面北部、東半部有些局部降雨為主；周末加上有華南雲雨區補進來的水氣，降雨範圍擴大，全台可能都有降雨機率，其中中部以北和東半部雨勢可能滿明顯，而南部也有局部降雨；下周一、下周二東北季風減弱，水氣也減少，下周一雨區先稍微縮小，下周二轉比較乾。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今氣溫續回升，白天偏暖，下午微弱鋒面快速掠過，不穩定度提高，鄰近山區有午後對流（局部陣雨或雷雨）被激發的機率，入夜後雲層漸消散。

▼清明連假前兩天又濕又冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮分析，周四下午起至周五東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴；周四下午起冷空氣南下，氣溫逐日下降，周五晚、周六晨最低溫下探13度，北台轉濕冷、中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，周六另一波水氣移入，中部以北有陣雨並逐漸擴及全台，周日持續全台有雨，期間有較大雨勢，北濕冷、中南部濕涼微冷；下周一、下周二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，白天北舒適、南微熱，夜間因輻射冷卻，清晨氣溫仍低，日夜溫差大，東半部局部地區偶有少量降雨的機率；下周三至下周五持續晴朗穩定的天氣；春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新資料。

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