基隆2警翹班帶「女性友人」爽喝　釀染疫破口竟還「隱匿疫調」

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆警染疫風暴狂燒！累計已造成8名刑事人員、2名行政人員、1名分局長與1科長共12人染疫，根據疫調溯源，外界一度將矛頭指向刑事員警與女性友人前往小吃部用餐釀禍，儘管林右昌事後澄清員警是最後一組客人，並非感染源，但基隆市警局認為，該次事件已嚴重影響警譽，將深入追查員警與女性友人有無不正當關係，如查核屬實，必將追究相關責任。

▲基隆警到銀河小吃店用餐後染疫，被外界一度認為源頭就是員警帶2名「女陪侍」前往消費。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆第一、二分局陸續傳出有員警確診，根據衛生局疫調顯示，21日第一分局的汪姓小隊長與第二分局的林姓偵查員，兩人分別帶著女性友人前往小吃部飲宴，一度讓外界直指女性友人是「女陪侍」，不過被店家緊急澄清，公布監視器畫面，強調女性友人是員警帶來，店內並沒有「女陪侍」。不過2名女性友人，與員警關係如何，仍有待進一步調查釐清。

基隆市警局對此表示，經調查發現汪員夜勤不假外出，偕同林員深夜至小吃店與女子飲宴，且染疫確診後，汪、林二員對疫調隱瞞不實，致多位同仁染疫，形成防疫破口，已嚴重影響警譽，基隆市警局秉持不輕縱、不庇佑、不護短原則，將從重追究當事人責任，並再深入瞭解有無不正常感情交往情事，於查實後依相關規定辦理。

市警局指出，當前重點為維護全體警察同仁之健康，局內已實施全面篩檢並妥適分配勤務，內政部警政署並即時調派基隆港務警察總隊警力支援本市治安及防疫工作，各項警政服務不中斷，請市民不用擔心。