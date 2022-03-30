　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3天150例本土！不像去年恐慌　醫揭原因：心態差很多

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，27日、28日和29日各新增83、34、33例確診，3天累計150例，指揮中心指揮官陳時中坦言，社區感染已多點爆發，代表社區出現警訊。對此，新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳分析，大家恐慌程度不像去年，因很多人覺得已打過兩劑疫苗，有一定程度重症保護力，只要做好自我防護，理論上被感染機會已大幅下降。

柳朋馳29日在《有話好說》節目提到，若社區內大部分人該打的疫苗都打好了，根據新加坡和台灣資料，重症率、需要積極治療的差不多千分之3，這情況就要看發生的社區是在哪個縣市。

▼根據疾管署最新資料，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.39%、第2劑78.24%、追加劑接種率49.46%。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

柳朋馳說，如果是發生在醫療資源相對比較豐沛的北北基，他認為重症率千分之3應可輕鬆應付；他擔心若發生在重症醫療資源不是那麼齊備的中南部，這千分之3對當地會有一定醫療量能負擔。

柳朋馳指出，他們在乎的不是說，社區感染人數是不是短時間內忽然暴增，今年單日本土到80幾例，大家的心態跟去年80多例差很多了，「很多人覺得已經打過兩劑疫苗了，有一定程度重症保護力，只要戴好口罩，出入公共場所、大眾交通工具，做好自我防護，理論上被感染的機會已經大幅下降。」

柳朋馳表示，即使真的不小心感染，罹患重症機會也不是那麼高，加上Omicron造成重症比率不是那麼高的情況下，「我想大家恐慌程度已經不像去年了」。

目前國內待釐清傳播鏈共有17條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者、台東池上就醫確診者、永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案。」

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
26歲AV女優慘被分屍　「粉絲看屍塊」認出刺青
快訊／白宮：拜登願與普丁直接會談
暖心挺醫護！東森捐特製口罩39萬片　王令麟：感謝北榮守護全民
快訊／本土確診連環爆　陳時中「突向立院告假」
疫情多點爆發　全台13校宣布停課
陳時中公布中和公寓地址　侯友宜：給確診者多點空間
獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24h
快訊／聯合國直升機遭擊落！　機上8人罹難
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄化工廠群聚再+1！作業員家屬陰轉陽　累計24人染疫

一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台13校宣布停課

國家表演藝術中心董監事名單出爐！企業家高志尚接任董事長

本土疫情燒！陳時中「突向立院告假」：要開防疫會議

北市校園連環爆！幸安國小1師確診　30師生停課、720人下午採檢

冷氣團攪局清明連假！明起一路降溫「周末最冷14度」雨彈轟全台

竹縣1男特教生確診！近距離接觸者停課10天　全校今緊急停課1天

本土疫情多點爆「恐淪香港慘況？」　專家點破3原因：不可能

1圖看懂常見9種食物發芽能吃？　專家提醒營養價值降低：這個有毒

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

快訊／高雄化工廠群聚再+1！作業員家屬陰轉陽　累計24人染疫

一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台13校宣布停課

國家表演藝術中心董監事名單出爐！企業家高志尚接任董事長

本土疫情燒！陳時中「突向立院告假」：要開防疫會議

北市校園連環爆！幸安國小1師確診　30師生停課、720人下午採檢

冷氣團攪局清明連假！明起一路降溫「周末最冷14度」雨彈轟全台

竹縣1男特教生確診！近距離接觸者停課10天　全校今緊急停課1天

本土疫情多點爆「恐淪香港慘況？」　專家點破3原因：不可能

1圖看懂常見9種食物發芽能吃？　專家提醒營養價值降低：這個有毒

治裝費變貴了！　棉花價格飆升觸及逾10年新高

美國務院獲報：俄軍「扣留」美國人　警告公民勿前往烏俄

快訊／高雄化工廠群聚再+1！作業員家屬陰轉陽　累計24人染疫

用愛投資綠地球！ 東森自然美「空瓶回收計畫」響應2022世界地球日

PTT、Dcard大推的「痘肌蜜糖」　用完3瓶還不夠、直登重量瓶才滿意

藉同袍調訓性侵他女友　淫狼上尉竟笑「下面那麼濕還說不要」

泰國第一神顏超狂半裸透膚裝！「上身寫滿歌詞」真實體態看光

一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

差別在這裡！酒駕重罰3／31實施　清水警短片宣導簡單易懂

25年在地十大書坊熄燈！　店長嘆苦撐：來客剩3成

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

生活熱門新聞

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

今變天！連假雨更多全台溼2天　冷氣團恐襲探13℃

本土竄150例「升三級嗎」網怕倒一片

鬼金棒才喊漲　老闆遭公平會傳喚

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

「她認不是處女」傳統媽反應網讚爆

現在確診多少不是重點了　醫曝這才是關鍵

清明雨水是財水！命理師曝12生肖招財法　「發一整年」秘訣大公開

50多歲女打AZ亡　獲600萬救濟金

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推1品項」

更多熱門

相關新聞

在澳台人見台灣疫情嘆「感覺無法共存」

在澳台人見台灣疫情嘆「感覺無法共存」

本土疫情升溫，日前還發生多點爆發，讓許多民眾又「心驚驚」，但也有不少人納悶，到底這種日子要到什麼時候？就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他住在澳洲，一天新增幾萬例確診已是家常便飯，幾乎不用整天戴口罩，也不用怕被匡列，對比之下不禁問卦，「感覺台灣無法走向病毒共存欸？」

中和公寓群聚　除通風、排水傳播病毒「專家推測還有這些可能」

中和公寓群聚　除通風、排水傳播病毒「專家推測還有這些可能」

基隆2警翹班帶女性友人爽喝　釀染疫破口竟還隱匿疫調

基隆2警翹班帶女性友人爽喝　釀染疫破口竟還隱匿疫調

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診

快訊／宜蘭羅東某國中老師確診　1700人採檢

快訊／宜蘭羅東某國中老師確診　1700人採檢

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫柳朋馳

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

汪小菲受夠小S這3點被惹毛！氣炸飆罵

阿信突爆料　石頭肺炎被隔離

黃虛線超車罰1200！網見原因長知識

松山分局擅自外洩不堪畫面！謝忻崩潰了

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面