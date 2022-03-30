3天150例本土！不像去年恐慌　醫揭原因：心態差很多

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，27日、28日和29日各新增83、34、33例確診，3天累計150例，指揮中心指揮官陳時中坦言，社區感染已多點爆發，代表社區出現警訊。對此，新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳分析，大家恐慌程度不像去年，因很多人覺得已打過兩劑疫苗，有一定程度重症保護力，只要做好自我防護，理論上被感染機會已大幅下降。

柳朋馳29日在《有話好說》節目提到，若社區內大部分人該打的疫苗都打好了，根據新加坡和台灣資料，重症率、需要積極治療的差不多千分之3，這情況就要看發生的社區是在哪個縣市。

▼根據疾管署最新資料，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.39%、第2劑78.24%、追加劑接種率49.46%。（圖／記者呂佳賢攝）



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柳朋馳說，如果是發生在醫療資源相對比較豐沛的北北基，他認為重症率千分之3應可輕鬆應付；他擔心若發生在重症醫療資源不是那麼齊備的中南部，這千分之3對當地會有一定醫療量能負擔。

柳朋馳指出，他們在乎的不是說，社區感染人數是不是短時間內忽然暴增，今年單日本土到80幾例，大家的心態跟去年80多例差很多了，「很多人覺得已經打過兩劑疫苗了，有一定程度重症保護力，只要戴好口罩，出入公共場所、大眾交通工具，做好自我防護，理論上被感染的機會已經大幅下降。」

柳朋馳表示，即使真的不小心感染，罹患重症機會也不是那麼高，加上Omicron造成重症比率不是那麼高的情況下，「我想大家恐慌程度已經不像去年了」。

目前國內待釐清傳播鏈共有17條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者、台東池上就醫確診者、永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案。」