　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中和公寓群聚　除通風、排水傳播病毒「專家推測還有這些可能」

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中說明中和公寓群聚事件，不排除與通風、排水等環境因素傳播有關。（圖／指揮中心提供）

生活中心／綜合報導

昨（29）日國內新增33例新冠肺炎本土病例，驚人的是有7例與新北中和社區群聚相關，其中6名確診者更同住一公寓，3人是同住家人，3人為同棟鄰居，染疫者分別住在1到3樓；另有1人住在附近，曾與確診足跡重疊。指揮中心研判，不排除是地域關係或者通風管線等狀況導致，將進一步對浴廁排水、通風等環境檢測。

新北衛生局指出，中和區3/25至26出現2例確診案，疫調比對後發現案22639與案22946住同一棟公寓，立即匡列該棟12戶居民、29人採檢，再驗出6人（案23069~23074）確診，Ct值14.6~26.6。目前整棟公寓已清空，由環保局大清消，因附近鄰近黃昏市場，衛生局緊急在周邊開設篩檢站，公寓12戶29人也全部匡列採檢，住進防疫旅館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上，除了提及確診案號，還講出公寓位在「某社區XX巷XX弄」，一反常態特地公布社區地址。陳時中解釋，公布之後大家比較容易知道關係，因為先前是在一個區域內東一個、西一個，就是在同一個範圍，另外加上還有7-11的足跡重疊，「今天連一連之後，就知道在那幾棟裡面其實是蠻密集的。」

陳時中說，密集且連續公寓裏面，不排除有地域關係或者通風管線相連等情形，住戶願意配合地方政府進一步對浴廁排水、通風等檢測。

除了個別住戶通風、排水系統，中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬則說，老公寓沒有電梯，大門把手、樓梯扶手、公共走道，甚至是機車停車區等場域，皆需要特別留意，

7號5樓
●案22639：男性，20多歲，已接種3劑疫苗，3/24發燒、流鼻水、喉嚨痛，Ct值17.2。
7號1樓
●案22946：女性，30多歲，已接種3劑疫苗，3/25流鼻水、喉嚨痛，Ct值14.3。
5號1樓：
●案23070：女性，70多歲，已接種3劑疫苗，3/27頭暈，Ct值14.6。
案23072：女性，5歲，就讀幼兒園，3/27發燒症狀，Ct值16.8。
案23073：女性，40多歲，公司行政人員，已接種2劑疫苗，3/28流鼻水無症狀，Ct值16。
5號2樓：
案23069：女性，70多歲，已接種2劑疫苗，無症狀，Ct值15.2。
7號2樓
案23071：男性，60多歲，無業，已接種3劑疫苗，無症狀，Ct值26.6。
5號3樓
案23074：男性，70多歲，無業，已接種2劑疫苗，3/27咳嗽、喉嚨痛，Ct值16.4。
（以上為同公寓住戶）

案23075：女性，50多歲，未接種疫苗，職場在台北市，3/27出現咳嗽、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值15.2，收治專責病房隔離治療，居住地中和區。（初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。）

▲▼中和公寓群聚。（圖／ETtoday製）

▲中和公寓群聚確診者居住關聯。（圖／ETtoday製）

▲▼3/29新北某社區群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲新北中和公寓群聚確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
26歲AV女優慘被分屍　「粉絲看屍塊」認出刺青
快訊／白宮：拜登願與普丁直接會談
暖心挺醫護！東森捐特製口罩39萬片　王令麟：感謝北榮守護全民
快訊／本土確診連環爆　陳時中「突向立院告假」
疫情多點爆發　全台13校宣布停課
陳時中公布中和公寓地址　侯友宜：給確診者多點空間
獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24h
快訊／聯合國直升機遭擊落！　機上8人罹難
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄化工廠群聚再+1！作業員家屬陰轉陽　累計24人染疫

一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台13校宣布停課

國家表演藝術中心董監事名單出爐！企業家高志尚接任董事長

本土疫情燒！陳時中「突向立院告假」：要開防疫會議

北市校園連環爆！幸安國小1師確診　30師生停課、720人下午採檢

冷氣團攪局清明連假！明起一路降溫「周末最冷14度」雨彈轟全台

竹縣1男特教生確診！近距離接觸者停課10天　全校今緊急停課1天

本土疫情多點爆「恐淪香港慘況？」　專家點破3原因：不可能

1圖看懂常見9種食物發芽能吃？　專家提醒營養價值降低：這個有毒

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

快訊／高雄化工廠群聚再+1！作業員家屬陰轉陽　累計24人染疫

一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台13校宣布停課

國家表演藝術中心董監事名單出爐！企業家高志尚接任董事長

本土疫情燒！陳時中「突向立院告假」：要開防疫會議

北市校園連環爆！幸安國小1師確診　30師生停課、720人下午採檢

冷氣團攪局清明連假！明起一路降溫「周末最冷14度」雨彈轟全台

竹縣1男特教生確診！近距離接觸者停課10天　全校今緊急停課1天

本土疫情多點爆「恐淪香港慘況？」　專家點破3原因：不可能

1圖看懂常見9種食物發芽能吃？　專家提醒營養價值降低：這個有毒

快訊／高雄化工廠群聚再+1！作業員家屬陰轉陽　累計24人染疫

用愛投資綠地球！ 東森自然美「空瓶回收計畫」響應2022世界地球日

PTT、Dcard大推的「痘肌蜜糖」　用完3瓶還不夠、直登重量瓶才滿意

藉同袍調訓性侵他女友　淫狼上尉竟笑「下面那麼濕還說不要」

泰國第一神顏超狂半裸透膚裝！「上身寫滿歌詞」真實體態看光

一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

差別在這裡！酒駕重罰3／31實施　清水警短片宣導簡單易懂

25年在地十大書坊熄燈！　店長嘆苦撐：來客剩3成

蕭亞軒20年狗兒子逝世…痛到撕心裂肺！　「到天堂陪伴我的母親」

她剖腹產下「人魚雙胞胎」機率僅8萬分之一　醫嗨翻：第一次看到

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

今變天！連假雨更多全台溼2天　冷氣團恐襲探13℃

本土竄150例「升三級嗎」網怕倒一片

鬼金棒才喊漲　老闆遭公平會傳喚

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

「她認不是處女」傳統媽反應網讚爆

現在確診多少不是重點了　醫曝這才是關鍵

清明雨水是財水！命理師曝12生肖招財法　「發一整年」秘訣大公開

50多歲女打AZ亡　獲600萬救濟金

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推1品項」

更多熱門

相關新聞

在澳台人見台灣疫情嘆「感覺無法共存」

在澳台人見台灣疫情嘆「感覺無法共存」

本土疫情升溫，日前還發生多點爆發，讓許多民眾又「心驚驚」，但也有不少人納悶，到底這種日子要到什麼時候？就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他住在澳洲，一天新增幾萬例確診已是家常便飯，幾乎不用整天戴口罩，也不用怕被匡列，對比之下不禁問卦，「感覺台灣無法走向病毒共存欸？」

3天150例本土！不像去年恐慌　醫揭原因

3天150例本土！不像去年恐慌　醫揭原因

基隆2警翹班帶女性友人爽喝　釀染疫破口竟還隱匿疫調

基隆2警翹班帶女性友人爽喝　釀染疫破口竟還隱匿疫調

「病毒進來是好事！」專家嘆：疫調我都懶得做了

「病毒進來是好事！」專家嘆：疫調我都懶得做了

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

汪小菲受夠小S這3點被惹毛！氣炸飆罵

阿信突爆料　石頭肺炎被隔離

黃虛線超車罰1200！網見原因長知識

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

今變天！連假雨更多全台溼2天　冷氣團恐襲探13℃

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面