中和公寓群聚　除通風、排水傳播病毒「專家推測還有這些可能」

▲陳時中說明中和公寓群聚事件，不排除與通風、排水等環境因素傳播有關。（圖／指揮中心提供）



生活中心／綜合報導

昨（29）日國內新增33例新冠肺炎本土病例，驚人的是有7例與新北中和社區群聚相關，其中6名確診者更同住一公寓，3人是同住家人，3人為同棟鄰居，染疫者分別住在1到3樓；另有1人住在附近，曾與確診足跡重疊。指揮中心研判，不排除是地域關係或者通風管線等狀況導致，將進一步對浴廁排水、通風等環境檢測。

新北衛生局指出，中和區3/25至26出現2例確診案，疫調比對後發現案22639與案22946住同一棟公寓，立即匡列該棟12戶居民、29人採檢，再驗出6人（案23069~23074）確診，Ct值14.6~26.6。目前整棟公寓已清空，由環保局大清消，因附近鄰近黃昏市場，衛生局緊急在周邊開設篩檢站，公寓12戶29人也全部匡列採檢，住進防疫旅館。

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指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上，除了提及確診案號，還講出公寓位在「某社區XX巷XX弄」，一反常態特地公布社區地址。陳時中解釋，公布之後大家比較容易知道關係，因為先前是在一個區域內東一個、西一個，就是在同一個範圍，另外加上還有7-11的足跡重疊，「今天連一連之後，就知道在那幾棟裡面其實是蠻密集的。」

陳時中說，密集且連續公寓裏面，不排除有地域關係或者通風管線相連等情形，住戶願意配合地方政府進一步對浴廁排水、通風等檢測。

除了個別住戶通風、排水系統，中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬則說，老公寓沒有電梯，大門把手、樓梯扶手、公共走道，甚至是機車停車區等場域，皆需要特別留意，

7號5樓

●案22639：男性，20多歲，已接種3劑疫苗，3/24發燒、流鼻水、喉嚨痛，Ct值17.2。

7號1樓

●案22946：女性，30多歲，已接種3劑疫苗，3/25流鼻水、喉嚨痛，Ct值14.3。

5號1樓：

●案23070：女性，70多歲，已接種3劑疫苗，3/27頭暈，Ct值14.6。

●案23072：女性，5歲，就讀幼兒園，3/27發燒症狀，Ct值16.8。

●案23073：女性，40多歲，公司行政人員，已接種2劑疫苗，3/28流鼻水無症狀，Ct值16。

5號2樓：

●案23069：女性，70多歲，已接種2劑疫苗，無症狀，Ct值15.2。

7號2樓

●案23071：男性，60多歲，無業，已接種3劑疫苗，無症狀，Ct值26.6。

5號3樓

●案23074：男性，70多歲，無業，已接種2劑疫苗，3/27咳嗽、喉嚨痛，Ct值16.4。

（以上為同公寓住戶）

●案23075：女性，50多歲，未接種疫苗，職場在台北市，3/27出現咳嗽、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值15.2，收治專責病房隔離治療，居住地中和區。（初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。）

▲中和公寓群聚確診者居住關聯。（圖／ETtoday製）



▲新北中和公寓群聚確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

