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韓男酒駕撞死台灣女留學生　父感謝法官維持原判8年徒刑

▲曾慶暉夫妻回應韓果法院判決。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲曾慶暉夫妻感謝法院維持原判決。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣留學生曾以琳109年在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者被判8年徒刑，韓國最高法院以違憲發回重審，今天結果出爐，維持原判。曾以琳父親感謝法官的正義與勇氣。

▲曾慶暉夫妻回應韓果法院判決。（圖／記者翁伊森翻攝）

曾以琳父親曾慶暉透過自錄的影片表示，韓國最高法院去年以刑量過重違憲為由，將此案發回首爾中央地方法院重審，今天結果出爐，仍然維持酒駕肇事者8年徒刑；對8年刑期不是很滿意，但已經是韓國酒駕致死的肇事者至今判最高的年限，這要感謝韓國法官有這樣的正義與勇氣。

雖然事隔1年多，曾以琳父母提到女兒遭酒駕撞死，均語帶哽咽，曾慶暉說，失去寶貝女兒是一生的痛，每天都活在傷痛中，生活已失去希望，酒駕肇事者不僅毀了寶貝女兒的一生，也毀一個美滿的家庭。

曾慶暉指出，女兒在韓國遭酒駕撞死事件，肇事者維持8年徒刑，這也要感謝很多認識與不認識的朋友，以及媒體從中協助，尤其是女兒好朋友不斷寫信給法官，努力爭取公義的判決。

曾慶暉表示，女兒不能白白地犧牲，希望藉此也提醒台灣民眾，千萬不要酒駕，要愛惜自己，更要保護他人，若酒駕發生不幸，那將是一輩子的傷痛。

曾慶暉說，台灣酒駕撞死人的機率也非常高，希望藉由女兒在韓國的悲劇，提醒台灣民眾切勿酒駕，讓所有人都能遠離酒駕的傷害。

台灣留學生曾以琳109年在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但去年12月30日韓國最高法院以違憲為由發回重審，今天重審結果出爐，仍維持與先前相同的8年有期徒刑。

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