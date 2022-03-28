友人酒駕車是她的！宜蘭女挨罰3萬3500　慘變冤大頭原因曝

▲宜蘭陳姓女車主借機車給友人酒駕，被罰33,500元，無奈只得向宜蘭分署繳清罰鍰。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

車主請注意，若你家人跟朋友有酒駕之習慣，千萬不要借汽（機）車給他開（騎），否則有可能會連累受罰成為冤大頭。宜蘭年約28歲陳姓女車主，將機車借給酒醉之友人騎乘，友人於2020年6月間被警查獲酒駕，陳女明知友人酒醉，仍借車給友人騎，被依道路交通管理處罰條例裁處33,500元罰緩，案移送宜蘭分署執行後不久，陳女只能無奈繳清罰鍰。

宜蘭分署強力執行「酒（毒）駕裁罰專案」，已發現多件因借車給喝酒之人使用而連帶受罰之案例。其中一名設籍在宜蘭縣年約28歲陳姓女車主，將機車借給酒醉之友人騎乘，友人於2020年6月15日晚上9點半左右，於羅東鎮興東路附近被警查獲酒駕，因車主明知友人酒醉，仍借車給友人騎，故被依道路交通管理處罰條例第35條第7項規定，裁處33,500元罰緩，車主悔不當初，該案移送宜蘭分署執行後不久，陳女只能無奈繳清罰鍰。

宜蘭分署表示，針對酒（毒）駕裁罰案件，將持續實施強力作為，尤其是累犯酒（毒）駕的義務人，如義務人對於收到之執行命令仍置之不理，分署將依法施以強制作為，並定期由承辦同仁至轄區進行現場訪視、催繳罰鍰與執行義務人名下之不動產。