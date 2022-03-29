王義川花博案遭監察院糾正　台中藍營譏：敗家局長想當市長？

▲前台中市交通局長王義川花博案遭監察院糾正，藍營譏「敗家局長想當市長？」（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國民黨台中市議員參選人楊大鋐、李文傑今（29）日召開記者會， 指前台中市府交通局王義川任內，花博案虧20億、BRT廢止案仲裁結果市府賠4737萬。2人譏諷敗家局長還想選市長，是在考驗台中人的智慧嗎？

前台中市交通局長王義川爭取代表民進黨參選台中市長，日前浩浩蕩蕩召開記者會。而爭取國民黨市議員提名的新人李文傑、楊大鋐痛批王義川是敗家局長，楊大鋐說，王義川任內留下花博虧損20餘億元、BRT案廢止等爛攤子給盧市府團隊收拾，BRT廢止案仲裁結果，讓市府賠4737萬。如今敗家局長還想選市長，是在考驗台中人的智慧嗎？兩人高喊「知恥近乎勇，無恥更神勇。」

2人強調王義川擔任交通局局長任內的種種缺失，並非子虛烏有，而是經過監院與仲裁機關認證，負責調查的監委包括民進黨籍的葉宜津等人，還酸敗家局長放話回來選台中市長，根本是癩蛤蟆想吃天鵝肉。

對此，王義川回應，胡志強時代發明的假BRT早已被台中市民唾棄，造成台灣大道大塞車，當年他為收拾殘局，改成優化公車專用道，改善台灣大道交通，現在藍營還拿來喚醒大家傷心往事，兩名參選人是在反串嗎？王義川說，市府告他有關BRT案，一年多前三審都判市府敗訴，過程都是全民買單，王義川反嗆兩人，一年多前都寫過的新聞，到底可不可以認真一點？