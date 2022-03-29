病毒量高足跡跨7縣市！彰化寵物用品廠夫妻確診　匡321人採檢出爐

▲ ▼彰化縣政府3月29日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增33例本土病例，當中有2案是彰化寵物用品工廠夫妻，兩人皆已接種過2劑BNT疫苗，出現咳嗽、喉嚨痛的症狀就醫採檢確診，近日到北北桃、台中、南投、台南及苗栗7縣市跑業務及參加活動，衛生局緊急進行清消，匡列321人PCR採檢，一採為陰性，目前感染源正在調查中。

根據中央疫情指揮中心公布的確診個案表顯示，彰化確診者分別為案23078的30多歲男性、案23079的30多歲女性，衛生局表示，這2名確診的為彰化的寵物用品工廠夫妻，近期因為忙寵物展南北跑，潛伏期自3月7日起的活動範圍在台北、新北、台中、高雄、南投及宜蘭和苗栗7縣市。

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衛生局指出，案23078的30多歲男性，21日到新北、3月22日到台北及桃園、3月23日到台中及南投、3月24日到台南及苗栗等縣市，隔天出現流鼻水、咳嗽及發燒，27日自行到藥局買成藥，3月28日到診所就診，快篩陽性CT值15.8，妻子(約30歲，3月26日咳嗽，3月28日快篩分別為陽性CT值15.8及23.1。

衛生局昨天下午緊急針對其同住家人母親(約60歲)及3歲女兒、5歲兒子，幼兒園194名(相關人員16名、90名幼童及88名家屬)、19名職場工作人員及家屬等接觸者，及彰化縣其他活動108名接觸者，共匡列321人，PCR採檢一採陰性。

葉彥伯強調，今天確診案例，都是基層診所醫師警覺性高，丈夫先出現感冒症狀後，診所就要求妻子一同PCR採檢，最後檢出這2名確診，並通報縣府衛生局。葉彥伯也提醒彰化縣民盡快接種第三劑疫苗，提高群體保護力。

衛生局也公布相關疫調足跡，兩夫妻在3月23日傍晚5點30分到6點前往彰化市民族路買辣麻辣燙、3月25日中午11點25分到45分前往金馬路二段阿三爌肉飯、同日傍晚前往全聯彰化金馬店，另外26日晚上9點10分到40分前往全聯和美糖友店。

彰化縣衛生局提醒，為防範發生持續社區傳播，請曾出入上述相關場所之民眾，自出入該場所起10天內，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。通報電話：04-7115141，如有任何疑問請來電。