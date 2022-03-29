俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」

▲ 俄烏代表團坐在長桌兩旁，聆聽艾爾段發表談話。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏新一輪和平談判在土耳其伊斯坦堡舉行，已於台灣時間29日下午3時30分許開始。土耳其總統艾爾段在會議開始前發表談話指出，談判是時候有結果了，呼籲立即停火，因為「公平的和平不會有輸家」。

現場畫面可見，俄烏談判代表團都戴著耳機，分別坐在一張長桌兩旁，聆聽艾爾段發表談話。艾爾段表示，烏克蘭總統澤倫斯基及俄羅斯總統普丁都是珍貴的朋友，談判進展將為這二位領袖的會晤鋪路，土耳其也願意安排並主辦會談。

艾爾段向談判代表喊話，雖然雙方都有合理的憂慮，但已經到了需要產出具體結果的時刻，「公平的和平」不會產生輸家，持續衝突對所有人都沒有益處。

▲ 俄烏代表團起身迎接艾爾段。（圖／路透）

他表示，「在這樣的關鍵時刻，我很高興地歡迎你們，並為你們建立和平的做出貢獻。我希望我們的會議和討論會被證明是對你們的國家、我們的地區及全人類有益的」，強調是否停止悲劇取決於俄烏雙方，呼籲立即停火。

這是俄烏時隔逾2周以來首度面對面會談，先前報導指出，烏克蘭將在不放棄領土及主權的情況下尋求停火，但美國國務院一名高級官員指出，俄國總統普丁似乎還未準備好為停戰做出妥協。

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