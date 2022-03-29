快訊／新北確診足跡遍及雙北　搭北捷橘線、藍22到過行天宮、中視

▲案23023、23073確診案例足跡。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

中央流行疫情指揮中心29日宣布新增33個本土確診案，其中新北市佔11人，包含中和某公寓6人群聚案。新北市府下午公布案23023及案23073確診者足跡，包括北新國小、麥當勞永和店、彌生軒樹林秀泰店，還有汐止熱炒店、永和豆花店，以及多次搭乘捷運橘線、3次搭乘藍22公車從「中國電視公司站」上車到汐止「聯合報總站」、「亞太科技園區站」。

案23023是40多歲女性，居住地是新北市汐止區，在台北市工作，與基隆確診案相關。該案3/26出現喉嚨痛症狀，3/27發燒，前往醫院就醫採檢，採檢PCR陽性，Ct值16。

案23073則為40多歲女性，是一名公司行政人員，已接種2劑疫苗，3/28流鼻水無症狀，Ct值16。其被發現確診，是因中和3/25及3/26出現兩例確診案，經新北市衛生局疫調比對發現，案22639與案22946居住地為同一棟公寓，立即匡列該棟12戶居民、共29人安排採檢，而案23073是採檢後確診的其中6人。

新北市29日下午公布案23023及案23073最新足跡，其中案23023晚間有3天搭乘藍22公車，自中國電視公司站上車後，在亞太科技園區站或聯合報總部站下車、3/23搭乘919公車自聯合報總部站上車，亞太科技園區站下車。

另外，案23023曾在3/26及3/27去過位在新店區寶橋路的北新國小、汐止區樟樹一路的「好口味熱炒店」、汐止區新台五路2段的7-11東晴門市。

至於案23073部分，曾在3/25及3/27去過彌生軒YAYOI樹林秀泰店、位在永和信義路的「梁記手記豆花店-信義店」、永和區永和路的麥當勞-永和店，並3次搭乘捷運橘線。