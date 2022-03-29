　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北確診足跡遍及雙北　搭北捷橘線、藍22到過行天宮、中視

▲

▲案23023、23073確診案例足跡。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

中央流行疫情指揮中心29日宣布新增33個本土確診案，其中新北市佔11人，包含中和某公寓6人群聚案。新北市府下午公布案23023及案23073確診者足跡，包括北新國小、麥當勞永和店、彌生軒樹林秀泰店，還有汐止熱炒店、永和豆花店，以及多次搭乘捷運橘線、3次搭乘藍22公車從「中國電視公司站」上車到汐止「聯合報總站」、「亞太科技園區站」。

案23023是40多歲女性，居住地是新北市汐止區，在台北市工作，與基隆確診案相關。該案3/26出現喉嚨痛症狀，3/27發燒，前往醫院就醫採檢，採檢PCR陽性，Ct值16。

案23073則為40多歲女性，是一名公司行政人員，已接種2劑疫苗，3/28流鼻水無症狀，Ct值16。其被發現確診，是因中和3/25及3/26出現兩例確診案，經新北市衛生局疫調比對發現，案22639與案22946居住地為同一棟公寓，立即匡列該棟12戶居民、共29人安排採檢，而案23073是採檢後確診的其中6人。

新北市29日下午公布案23023及案23073最新足跡，其中案23023晚間有3天搭乘藍22公車，自中國電視公司站上車後，在亞太科技園區站或聯合報總部站下車、3/23搭乘919公車自聯合報總部站上車，亞太科技園區站下車。

另外，案23023曾在3/26及3/27去過位在新店區寶橋路的北新國小、汐止區樟樹一路的「好口味熱炒店」、汐止區新台五路2段的7-11東晴門市。

至於案23073部分，曾在3/25及3/27去過彌生軒YAYOI樹林秀泰店、位在永和信義路的「梁記手記豆花店-信義店」、永和區永和路的麥當勞-永和店，並3次搭乘捷運橘線。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
滴水驗親！台女舀濁水溪「倒入黃河水」：遊子回家了
台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐
「蔬果界台積電」夫妻捲款1.6億！　遭通緝照片曝光
16歲少年「跳河慶生」亡！　父姊悲痛現身殯儀館
快訊／北市+3！台銀館前分行櫃員確診　Ct值22.1
3天竄150例「升三級警戒嗎」　陳時中：已不適用
俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

鳥獸蟲等事故性停電頻傳挨轟　蘇貞昌：說起來台電也是受害者

快訊／北市今＋3！台銀館前分行1櫃員確診Ct值22.1　急匡47人居隔

快訊／永和確診女匡列破百人！連3天搭北捷綠、橘線　足跡跨雙北6區

快訊／新北確診足跡遍及雙北　搭北捷橘線、藍22到過行天宮、中視

台青拍「兩岸滴水認親」　陸委會：中共對台促統「輿論戰」一環

任內開工1.2萬戶！柯文哲：北市社宅要蓋到5萬戶　才能破壞房價

黃瀞瑩遭追打濫用行政資源　陳智菡力挺：努力痕跡不該被抹滅

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

鳥獸蟲等事故性停電頻傳挨轟　蘇貞昌：說起來台電也是受害者

快訊／北市今＋3！台銀館前分行1櫃員確診Ct值22.1　急匡47人居隔

快訊／永和確診女匡列破百人！連3天搭北捷綠、橘線　足跡跨雙北6區

快訊／新北確診足跡遍及雙北　搭北捷橘線、藍22到過行天宮、中視

台青拍「兩岸滴水認親」　陸委會：中共對台促統「輿論戰」一環

任內開工1.2萬戶！柯文哲：北市社宅要蓋到5萬戶　才能破壞房價

黃瀞瑩遭追打濫用行政資源　陳智菡力挺：努力痕跡不該被抹滅

宋逸民、陳維齡6000萬元房捐出！　家人聚89坪教會：缺靈魂業績

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

600名「在歐俄羅斯間諜」名單曝光！　英前情報局長：僅發現10％

防疫新規定3天勸導期　萬華阿公店「2酒客未實聯制」先開鍘

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

水塔10年沒洗「請住戶分攤」　被罵硬收費！網推1設備：裝在自家

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

快訊／新北＋7　「中和公寓篩出6人確診」

快訊／新北公寓群聚「捷運密集足跡」曝光　曾去7-11、麥當勞

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

快訊／確診海大老師妻在北市介壽國中任教　校方急啟動「線上教學」

少子化衝擊公務員報考　考選部42場次宣導

海基會董事揭中國攻台「四部曲」策略　不用一兵一卒癱瘓封鎖台灣

北市曝足跡：誠品站前店、京站威秀

海大師曾去百齡河濱公園、知名餐廳

快訊／雙北最新足跡　北車、711、星巴克、電影院、銀行

林楚茵控抖音打認知戰　他1點反酸

北市2確診　曾到三越、內湖好市多

台銀1櫃員確診　北市匡列47人居隔

快訊／內湖女CT值14.86　北市匡6人居隔、擴大採檢44人

更多熱門

相關新聞

即／台東+2最新疫調足跡曝！

即／台東+2最新疫調足跡曝！

台東縣28日新增4例本土個案，縣府也緊急在初鹿、關山、池上等地開設快篩站，最新消息指出，目前初步篩了1604人，但卻有24人快篩陽性，進一步PCR採檢後，確認2人確診，對此台東縣長饒慶鈴也公布最新足跡疫調。

宜蘭公布確診足跡　火山爆發雞＋諾貝爾奶凍

宜蘭公布確診足跡　火山爆發雞＋諾貝爾奶凍

寵物店夫妻南北跑展覽彰化足跡曝

寵物店夫妻南北跑展覽彰化足跡曝

即／疫情升溫！未打第三劑不得參加大甲媽繞境

即／疫情升溫！未打第三劑不得參加大甲媽繞境

快訊／桃園+2！　最新公共足跡曝光

快訊／桃園+2！　最新公共足跡曝光

關鍵字：

新北疫情足跡麥當勞橘線中和

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面