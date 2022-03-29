寵物店夫妻南北跑展覽彰化足跡曝　幼園5歲兒匡194人檢驗出爐

▲彰化縣政府3月29日防疫記者會公布確診寵物店夫妻足跡。（圖／彰化縣政府提供，以下同）



記者唐詠絮、游瓊華／連線報導

本土確診個案多點爆發，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增確診本土個案33例，其中彰化新增兩例案23078和案23079經營寵物店。彰化縣長王惠美表示，兩名確診個案是夫妻，為家庭群聚，感染源不明。兩人因為參加寵物大展，故南北足跡多。王惠美也公布兩夫妻足跡，包括民族路買辣麻辣燙、金馬路阿三爌肉飯、全聯等。

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▲彰化縣長王惠美公布今天有兩例確診個案。



彰化縣衛生局初步調查，寵物店老闆約30歲已打完2劑，3月25日流鼻水、咳嗽及發燒等症狀，其妻子也打完2劑，3月26日咳嗽，3月28日快篩分別為陽性Ct值15.8及23.1，同住家人有母及3歲女兒、5歲兒子，其中5歲兒子就讀幼兒園。

衛生局遂在昨天下午前往幼兒園194名（包括相關人員16名、90名幼童及88名家屬）進行PCR採檢，結果出爐全為陰性、另外針對19名職場工作人員及家屬等接觸者也進行採檢，也都為陰性。

▲彰化縣政府表示，兩確診夫妻屬家庭群聚，感染源不明。



根據疫調，兩夫妻在3月23日傍晚5點30分到6點前往彰化市民族路買辣麻辣燙、3月25日中午11點25分到45分前往金馬路二段阿三爌肉飯、同日傍晚前往全聯彰化金馬店，另外26日晚上9點10分到40分前往全聯和美糖友店。