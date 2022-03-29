宜蘭公布確診者足跡　火山爆發雞、諾貝爾奶凍上榜

▲29日宜蘭公布兩確診者足跡。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭29日無新增確診案，但有兩外縣市確診者來宜蘭足跡，其中一人，瑞芳車站搭乘台鐵272次列車，於3月24日9時21分至礁溪火車站和友人碰面。另一確診者，曾於3月26日上午6時30分至10時，與家人到頭城鎮第一公墓進行家族掃墓；並到火山爆發雞用餐及於諾貝爾奶凍礁溪店購物。

宜蘭衛生局表示，有關外縣市確診個案來宜蘭的足跡如下，案22736為70多歲男性，3月24日8時14分由瑞芳車站搭乘臺鐵272次列車，於9時21分至礁溪火車站和友人碰面，並搭乘10時45分台鐵4151次列車返回瑞芳車站。案22736已在外縣市就醫，而衛生局已將跟該名友人和家人共2人匡列為居家隔離對象，篩檢結果為陰性。

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另一是案23024為50多歲男性，是桃園大潭電廠群聚案件相關的確診者。他曾於3月26日上午6時30分至10時與家人到頭城鎮第一公墓進行家族掃墓；11時30分至12時20分，至火山爆發雞用餐（礁溪鄉礁溪路七段39號）；12時30分至12時45分，於諾貝爾奶凍店購物（礁溪鄉礁溪路四段68號）。

案23024已在外縣市就醫，衛生局則匡列其4名家人接受居家隔離，4位篩檢結果為陰性。縣府已偕同相關單位完成消毒工作，並呼籲曾與足跡重疊或接獲疫調人員通知的民眾，儘快至社區篩檢站進行篩檢。