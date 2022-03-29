快訊／疫情升溫！大甲媽繞境「未打第三劑不得參加」　起駕日不變

記者白珈陽／台中報導

國內疫情增溫，台中市大甲鎮瀾宮配合中央防疫政策，要求參與繞境活動的相關人士，包括董監事、工作人員、香頭、香客等都必須完成第三劑疫苗注射，才能參加今年的大甲媽祖繞境進香活動，鎮瀾宮強調「未打第三劑者不得參加」；為辨別有打第三劑疫苗者，將要求相關人提供注射證明，鎮瀾宮屆時會發放「疫苗3OK」的識別證，至於起駕日期，則維持原訂的國曆4月8日。

▲鎮瀾宮宣布，今年繞境活動未打第三劑疫苗者不得參加。（圖／資料照）

鎮瀾宮29日宣布，繞境活動將全力配合政府防疫政策，包含活動全程配戴口罩、不鑽轎底、不搶轎、提供盒裝餐點、不能邊走邊吃，避免群聚休憩，並提供活動現場直播。

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鎮瀾宮強調，將統一要求董監事、工作人員及所屬的香頭、團隊，都要完成三劑疫苗注射，才能參加2022年大甲媽祖繞境進香活動，其他相關沿途路線的宮廟、周邊團體，也會對其一一致電說明。

另外，為有效識別施打第三劑疫苗者，凡已接種第三劑疫苗的民眾，須下載「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明，鎮瀾宮會發放「疫苗3OK」識別證，近日會在鎮瀾宮粉絲團公告發放日期。

鎮瀾宮呼籲，防疫人人有責，盼民眾勿提供不實證明，或偽造相關防疫證明、識別證，若有危害活動安全或損害名譽者，將追究相關責任。