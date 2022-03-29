假借濟公乩身除嬰靈　淫棍騙女「陰道內畫符」摩鐵做法性侵

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市柯姓男子於2019年11月間得知妻子女同事曾墮過胎，竟起歹念由妻子邀約女同事至摩鐵作法，佯稱可幫忙去除其體內嬰靈，誆稱「可在陰道內畫符」，女子則畏懼嬰靈作祟，柯男以此性侵得逞；桃園地院審理後，依強制性交罪判處3年6月有期徒刑，全案還可上訴。

檢警調查，柯姓男子於2019年11月間聽妻子提起，其女同事曾經墮過胎，透過蘇妻轉知女子，「妳有被嬰靈纏身，他是濟公師父之乩身，可以幫妳處理」等語，女子信以為真且心生畏懼，由蘇妻子邀約女子桃園市某家摩鐵作法。

2019年11月24日中午12時許，女子依約前往摩鐵等候，柯男以淨身為由，令蘇妻以高粱酒為女子淋身，命女子飲用5杯高梁酒後，裸身躺於床上，再畫符佯裝作法，為使女子信服，復命蘇妻同日下午4時許，偕不知情邱姓女子到場，向女子聊及嬰靈很嚴重、不好處理等事，讓女子信以為真。

晚間7時許，柯男支開蘇妻去另個房間，柯要作法請其迴避。柯男向女子誆稱「發生性行為比較有效」遭女子拒絕，柯又誆稱「可在陰道內畫符」，女子因畏懼嬰靈作祟，不得已配合，柯男先以指侵女子下體得逞，再以舌頭舔舐私處，最後硬上強制性交得逞，過程中女子驚覺有異，隨即起身離開摩鐵，事後報警提告。

柯男於警訊、偵訊與地院法官審理時均坦承犯行不諱，律師則抗辯被告有輕度智能障礙，不排除行為時有依其辨識而行為能力薄弱之情形。地院囑託醫院鑑定，鑑定結果認為犯案當下，柯男辨識自身犯法行為能力與辨識行為能力未達顯著減低。

法官審酌，柯男以嬰靈纏身為由對女子強制性交，為滿足性慾，漠視女性自主權，誆稱嬰靈纏身讓女子恐懼方式，違反其性自主意願，對其強制性交犯行，迫使女子身心嚴重受創，行為惡劣，但犯後坦承不諱，態度尚佳，衡量柯領有輕度身心障礙證明，但至今未取得被害女子寬恕原諒，審結依強制性交罪判處3年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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