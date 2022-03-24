跟媽大吵一架！南投逆子提15公升汽油燒家　4人送醫救治

記者高堂堯／南投報導

南投23日下午發生一起縱火案件！一名廖姓男子因與家人大吵，竟氣得買了3桶共15公升汽油，並將機車加滿油後，在家門口縱火，導致其母親、弟弟，就連自己也受傷，甚至還有一名中風女鄰居遭到波及，所幸經送醫後均無大礙。警方事後獲報到場，並將廖男逮捕到案，全案訊後也將依法送辦。

▲南投逆子提汽油燒家，釀4傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方23日下午4時許接獲報案，稱彰南路二段有家庭糾紛，警方隨即趕往現場，沒想到卻看見廖男縱火，當下火勢一發不可收拾，緊急通報消防後，立刻灑水灌救，所幸火勢立刻撲滅，但現場廖母、廖弟及廖男本人遭到燒傷，還有一名女鄰居也遭到波及，4人隨即被送醫救治，所幸均無大礙。

初步調查，廖男有毒品前科，23日疑似因為缺錢花用，跟家裡討錢不成，竟騎著機車到加油站加滿油後，又另購買3桶共15公升的汽油回家，接著在家門前狂撒汽油，並將機車弄倒，隨後在與母親及弟弟發生爭吵後，突然坐下點火。

不過家屬事後否認，表示廖男並沒有跟家裡要錢，其平時打零工有收入，但因跟家人相處不好，經常發生口角，且廖男個性易怒偏激，過去也曾有過縱火前科，如今又再度縱火燒家，也造成自己全身24%二至三度的燒燙傷，目前仍在加護病房治療。

至於其他人傷勢的部分，廖母下半身25%二度至三度燒燙傷；廖弟則是全身大面積30%三度燒燙傷；另外遭到波及的鄰居，其並無燒燙傷，但因長期臥床無人照料，為確保安全，警消人員一併將她送醫救治。

警方獲報到場後，當場將廖男逮捕，並送醫治療，全案訊後將依公共危險等罪嫌送辦，而至於詳細的縱火原因有待調查釐清。