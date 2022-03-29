3天本土竄150例「升三級警戒嗎」　網怕倒一片！陳時中：已不適用

▲許多民眾已計畫4天連假出遊。（示意圖／記者林悅翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

本週末就是4天連假，但近3天本土確診一口氣暴增150例，再度讓民眾心慌慌。由於Omicron傳染力強，有網友也關心全台是否升三級警戒，「還有人支持警戒分級繼續用，並且升三級嗎？餐廳會倒一片吧？」對此，指揮官陳時中坦言，過去警戒標準已不適用。

今（29）日本土再增33例確診案，北中南東都有縣市出現個案，多個不同來源，包含基隆小吃群聚、大潭電廠、高雄化工廠、台東初鹿家族、中部更新增彰化出現群聚。對此，陳時中坦言，各縣市出現多個點的「不明感染源」是一個警訊，社區風險升高，呼籲大家要提高警覺。

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由於過去升三級警戒標準，包括國內單周出現3件以上社區群聚事件，或一天確診10名以上感染源不明的本土病例，如今是否升三級，也引發各界關注。

►近三日本土確診統計，一口氣暴增150例：

3月27日+83例

3月28日+34例

3月29日+33例

一名網友在PTT直呼，稍早疫情記者會上，部長已明確表示「警戒分級已經不適用現在了」，一席話讓原PO驚訝反問，「還有人支持警戒分級繼續用，並且升三級嗎？餐廳會倒一片吧。」

底下網友熱議，「我覺得可以升三級兩個禮拜，把疫情控下來再開放，比現在這樣天天燒好太多」、「學某國封城，社區不讓進出不是更好」、「升2.9級，大概是比較不粗暴的方式」、「支持共存啦，根本不用管了」。

▲連假外出用餐，民眾務必勤手洗！（示意圖／記者劉維榛攝）



針對升三級警戒的問題，陳時中解釋，「現在不用升級」來講，台灣Omicron確診規模比起全世界算來的小，「原來警戒升降級標準，現在已不適用也不使用」，因為Omicron傳播力非常高，若使用原來標準，就怕整個社會嚇到，那在經濟上恐怕完全不符合實際的需要，但控制病情是需要的。

由於4/1至4/30維持現行口罩等防疫措施，值得注意的是，指揮中心提醒，唱歌不可脫罩、宴席禁逐桌敬酒，如下：

一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出應全程佩戴口罩：

(一)唱歌時，維持須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.於室內外從事運動時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

▼至4/30民眾須強化特定娛樂場所防疫作為。（圖／指揮中心提供）

