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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　李敖女兒李文嘴爆藍綠白

▲李文。（資料照／記者劉昌松攝）

▲李文。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蘇晏男／台北報導

年底首都選戰「擾亂者」、已故作家李敖長女李文今（29日）批國民黨立委蔣萬安政治經驗不夠，不適合台北市長，也酸衛福部長陳時中抽菸50多年，難怪唱歌跟那卡西一樣，老婆也都習慣他的臭嘴巴；而對於台北市副市長黃珊珊，又稱她要減肥，閃邊去，等於是把藍綠白可能的候選人都罵一遍。不僅如此，李文更直言，蔣萬安、陳時中、黃珊珊都沒有優點可言。

藍綠白目前雖未正式宣布誰參選年底台北市長，但幾乎可篤定的是，國民黨將推派蔣萬安，民眾黨則是黃珊珊，而民進黨則可能是陳時中，或前副總統陳建仁。對於「三腳督」局勢，李文日前表示，將繼承父親意志，參選台北市長；又指，這次參選將「好好的『鬧一鬧』也讓大家過癮一下」。

李文29日接受資深媒體人黃光芹專訪，被問及對於蔣萬安、陳時中及黃珊珊的看法，她表示，自己是美國哥倫比亞大學教育學碩士，專門注意小孩子眼睛問題，而蔣萬安看起來有點斜眼，因此稱他為「斜眼哥」。

她分析，蔣萬安過往沒什麼政治經驗，在國外隨便讀一個學校就突然回台從政，加上他讀的是商業律師，幫忙一些公司從事IPO等業務，而日前被行政院長蘇貞昌K兩次，就是因為經驗不足，不像蘇是老狐狸，「蔣萬安身為律師，為何戰力會這麼弱？」

李文酸，蔣萬安擔任律師，需要在法庭上工作，而蘇貞昌就類似法官、檢察官的角色，但蔣在立法院竟然還需要找立法院長幫忙，可看出他其實就是個Associate lawyer（較入門的律師），這種職位在美國就是一般大學法律博士，沒有什麼大不了。

「蔣萬安畢業後第一份工作，是在Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.擔任執業律師3年，後來被開除，然後因為他不是當地律師，沒有接到case，於是3年沒工作，之後繼續丟履歷，直到出現一個更小的律師事務所找他，沒多久又自己去開萬澤國際法律事務所，一直到2013年跑回台灣當立委，所以整天穿牛仔褲，你以為你很帥嗎？我看你屁股也沒很翹。」

李文又批，「蔣萬安回來台灣當立委後，也在台灣設立辦公室，而他只是拿了加州的律師證，在台灣不能從事法律活動，雖然幫助很多新創公司從事業務，但根本聽都沒聽過，因此蔣萬安應該回去美國，做一個很弱小的商業律師，因為台北市市長真的不適合他。」

談到陳時中，李文表示，陳時中是牙科醫生、衛福部長，需要管理台灣的健康，但竟抽菸抽50多年，難怪唱歌跟那卡西一樣。她也保證，陳時中不會戒菸，因為他老婆都習慣他的臭嘴巴，其他人擔心這個幹嘛。

當黃光芹提及黃珊珊，李文打趣地回應，「黃珊珊好像跟妳一樣需要減肥，而我要叫她黃閃閃，給我閃到一邊去，且黃不夠大器，感覺有一點憂鬱氣息，因為一個市長需要有霸氣才對。」

針對誰最適合擔任下任台北市長？李文指出，蔣萬安、陳時中、黃珊珊都沒有優點可言，而台北需要邁向國際化，更直言駐美代表蕭美琴，頭髮看起來有點像村姑，從事外交活動應該要注意自身儀態。

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