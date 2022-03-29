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本土不明感染源多點爆發！　陳時中認「這5案最令人擔憂」

陳時中坦言疫情已多點爆發，但尚無升級的必要。（圖／報系資料照、國民黨智庫提供）

▲陳時中坦言疫情已多點爆發，但尚無升級的必要。（圖／報系資料照、國民黨智庫提供）


圖、文／周刊王

台灣本土疫情多點爆發！指揮中心今（29日）宣布新增33例本土、63例境外移入，其中本土病例涵蓋基隆、新北、台北、桃園、彰化與台東等地，且新增6件待釐清的感染源病例，總計國內已累計17條不明感染鏈。指揮官陳時中坦言本土疫情已出現社區多點爆發的狀況，且「有5案令人擔心」，但陳時中也認為，台灣現階段沒有升級的必要，並呼籲民眾提高警覺，有症狀也可自行快篩。

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陳時中在今日疫情記者會上表示，全台有8人、6例個案出現感染源不明是警訊，且由於這些案例彼此之間沒有地域或職場關係，顯示台灣社區已出現多點爆發情況。其中「台銀館前分行」1名孕婦行員快篩確診、「松山家庭群聚」外籍看護與雇主2人出現症狀採檢確診、「新北永和」1名家管 、「新北淡水」1名50多歲男性出現症狀採檢，還有「基隆安樂區」1名男性因全身倦怠採檢等5案最令人擔憂，原因是這些案例皆為自行採檢確診。

本土不明感染源多點爆發…陳時中認「這5案最令人擔憂」　曝防疫不升級主因

▲羅一鈞指出，全國至今已累計17條不明感染鏈。（圖／本報系資料照）

醫療應變組副組長羅一鈞也補充，今日新增的本土確診中，除上述「台銀館前分行」等5起外，還有「彰化夫妻」案總共6件待釐清的不明感染源案例，全台目前已累計17條不明感染鏈，且其中8條為3人以上群聚。而Omicron變異株BA.2也累計9條，包括「機場防疫人員」、「高雄港群聚」、「引水人」、「桃機航警」、「和平醫院護理師」、「高雄化工廠」、「基隆小吃店」、「五分埔女店員」和「宜蘭家庭群聚」等案。

面對本土疫情出現雙位數增長和多點爆發，陳時中表示，以全球Omicron的傳播規模來看，「台灣相比算是非常小」，因此暫時沒有升級的必要，且如果用原本的標準套用在Omicron上「會讓民眾嚇到」，在經濟上也不符合實際需要。在警戒不升級的前提下，陳時中呼籲民眾做好「自主應變，對自己社會都好」，如有症狀也可以自行快篩。

陳時中表示，民眾可前往540家定點診所，經醫師評估並發放試劑後自行居家檢驗和回報結果，如檢驗為陽性，要儘速至鄰近指定社區採檢院所進行PCR檢驗。540家定點診所可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖／發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

▼採檢所地圖（圖／疾管署提供）

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