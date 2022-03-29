陳時中：擔憂重演去年萬華阿公店疫情　要求縣市警局加強控管

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

近日本土疫情多點爆發，連日新增雙位數確診。而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對於現況也相當擔憂，深怕會重演去年5月萬華的狀況。但他同時也強調，比起先前，這次的經驗更多，對於疫情管控也有所把握，並會請縣市政府的警察局加強稽查。

全台近期爆發多起零星個案，今日待釐清感染源就高達6起，彰化夫妻足跡更分佈中北部。指揮中心指揮官陳時中坦言，社區感染已經多點爆發，代表社區已經出現警訊。但目前不用升級，只需提高警覺，有症狀也可以自行快篩，「多點自主應變，對自己、社會都好。」

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對於各地新增的傳染鏈，陳時中日前曾點名「基隆傳播鏈」，因為牽涉到地緣性稍微比較複雜，需要積極控制。外界更憂心，去年5月疫情恐再度重演，他也說，「當然會擔憂」，只是今年相較於去年的經驗更多，流動情況也有所把握，同時已特別請縣市政府警察局針對敏感區域管控加強，「希望大家這段時間不要任意移動。」

國內待釐清傳播鏈總計原本有11條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

今日新增6件待釐清感染源，包括「永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案」，目前總計累計17條不明感染鏈。

另外，Omicron變異株BA.2也累計9條，包括「機場防疫人員、高雄港群聚、引水人、桃機航警、和平醫院護理師、高雄化工廠、基隆小吃店、五分埔女店員和宜蘭家庭群聚」。