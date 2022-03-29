圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

▲國民黨青年團執行長蕭羽耘。（圖／蕭羽耘提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

今天是329青年節，國民黨青年團透過臉書發出多張照片。其中，前媒體人蕭羽耘上任青年團執行長，年僅23歲的她，是國民黨青年團史上最年輕，也是首任女性執行長，更被冠上「最美執行長」的稱號，她並誓言要替藍營改革。

國民黨青年團表示，今天是329青年節，是屬於青年的日子，100多年過去，年輕人之於社會進步、革新的重要性不曾改變；而「革命精神」發展到今日，我們擁有更多發聲管道，也有許多議題等著年輕人發起「革命」。

國民黨青年團指出過去這段時間，國民黨青年團身體力行許多進步議題，包含聲援烏克蘭，為和平溫柔革命、參加動保遊行，替動物保護倡議、積極推動青年參政，讓更多年輕人貢獻社會。未來會持續綻放熱情，期待青年團能夠有更多新血加入，一起勇敢進前、努力不懈、永不放棄。

此外，國民黨今天上午邀請第1屆青年事務委員會委員，共同召開「青年事務委員會」成立記者會，身為黨主席的朱立倫出席致詞表示，改革這條路非常辛苦也不能間斷，無論有多少辛苦與外界嘲諷，但他還是要做對的事，包括邀約很多年輕人加入國民黨，改變黨員結構。

朱立倫表示，整合「三青」是歷屆青年團、青工會及青年民意代表的意見，剛開始黨內會有不同聲音，但大家還是有決心要做好，不會因為困難而停下腳步，今年也許做得還不是很好，明天會做得更好，並得到多數年輕人認同。

朱立倫也說，18歲公民權是國民黨多年的堅持，也是他最早提出來的，推動過程不論有何困難，一定全力支持，上週立法院通過後，接下來他希望能儘速通過，但不是只有18歲公民權的問題，年輕人還關心氣候變遷、動物保護等問題需要關注。