議員詐領助理費頻傳　立院明審《補助條例》放寬公費助理聘用限制

▲立法院內政委員會。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

議員涉詐領助理費案層出不窮，朝野立委提案修法放寬議員公費助理聘用限制，提高公費助理每月補助費用總額最高至直轄市36萬、縣市16萬，並每4年一次參考消費者物價指數調整，另在防弊方面，包括民進黨立委許智傑、時代力量黨團均主張，應每月公布公費助理姓名及支領數額，報議會備查。目前已有24版本草案付委審查。

立法院內政委員會30日將併案審查《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，共有24個版本，其中有11草案聚焦放寬縣市議員公費助理聘用限制，包括民進黨立委郭國文、鍾佳濱、許智傑、國民黨立委鄭天財、林思銘、林奕華、魯明哲、無黨籍立委林昶佐、台灣民眾黨團、時代力量黨團均提出修法主張。

現行《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》規定，直轄市議員得聘用6至8名公費助理，每月補助費用總額不得超過24萬，縣市議員得聘用2至4人公費助理，每月補助費用總額不得超過8萬。

不過，在公費助理人數方面，郭國文指出，隨著議員服務型態改變，議員助理的工作內容也更多元，應該讓議員用人更有彈性，以符合實際需要，因此提案修法取消助理人數限制。另許智傑、林奕華、魯明哲主張修改為「直轄市至少6人、縣市至少2人」，江永昌、鄭天財、林思銘、林昶佐、時力黨團主張「直轄市至少4人、縣市至少2人」，民眾黨團主張「直轄市得聘用6至10人、縣市得聘用2至5人」。

在公費助理補助費用方面，朝野立委主張各有不同，許智傑主張「直轄市不得低於24萬、縣市不得低於8萬」，鍾佳濱主張「縣市不得超過12萬」，林奕華主張「直轄市不得超過36萬、縣市不得超過12萬」，林思銘主張「直轄市不得超過24萬、縣市不得超過12萬」，民眾黨團主張「直轄市不得超過32萬、縣市不得超過16萬」。

另包括鍾佳濱、許智傑、林奕華、林昶佐等人均提案，要求公費助理補助費用總額應綜合考量軍公教員工待遇、地方財政狀況或消費者物價指數調整。

在防弊方面，許智傑及時力黨團版本明訂，直轄市、縣市議員每月應將公費助理補助費用的領用助理姓名、分別支領數額報議會備查；時力黨團也主張，地方民意代表應提交出國考察報告並公開上網。

此外，林思銘、時力黨團版本規定，聘用部分時間工作公費助理的費用總額，不得超過補助費用總額3分之1，鄭天財、魯明哲主張4分之1，林奕華主張2分之1。

▼立法院內政委員會將併案審查《補助條例》部分條文修正草案。（圖／許智傑國會辦公室提供）