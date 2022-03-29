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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野共識村里長事務補助費至5萬元　傅崐萁加碼「為民服務費」

▲▼立法院 立委傅崐萁召開「今年2022九合一大選的關鍵事實」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨傅崐萁提出《補助條例》修法主張。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會30日將審查攸關縣市議員助理費及里長事務補助費規定的《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，目前共有24版本草案待審，其中，13名藍綠立委分別提出修法草案，主張將現行村里長每月4萬5千元「事務補助費」調高至5萬元，以及提案新增春節慰問金、為民服務費、考察費用等補助。

包括民進黨立委湯蕙禎、陳瑩、伍麗華、何志偉、羅致政、周春米、許智傑，以及國民黨立委鄭天財、陳超明、林為洲、楊瓊瓔、馬文君、傅崐萁等人提出《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，盼調高村里長事務補助費。

楊瓊瓔提案說明指出， 依照《地方制度法》規定村里長為無給職，但村里辦公室服務處工作極多元化，必須負責巡守、協助政府政令宣導、舉辦里民活動、社區仲裁等工作，因此提案調高事務補助費至5萬元。另包括羅致政、林為洲、馬文君、周春米、許智傑、傅崐萁均持相同主張，伍麗華則提案要求原住民族地區及偏遠地區調高補助上限至5萬元。

此外，《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》原規定鄉鎮市公所需編列預算支應村里長的健康檢查費，包括湯蕙禎、鄭天財、陳瑩、楊瓊瓔、許智傑、傅崐萁均主張新增可領「春節慰勞金」規定，傅崐萁更進一步要求編列每年一次考察費及「為民服務費」，鄭天財、陳瑩提案也支持增加「為民服務費」規定

在退職撫卹方面，陳超明提案新增規定，任職滿20年且年滿65歲的村里長可領「退職金」；楊瓊瓔則主張參照《災害防救法》規定，新增村里長因行使公權力導致傷病、身心障礙或死亡者，應給與撫恤金，盼藉此鼓勵村里長工作士氣及其權益；另何志偉提案指，明定村里長健康檢查費每人每年1萬6千元或每兩年3萬2千元。

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