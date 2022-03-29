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南青逗陣玩創新青年論壇　市府傾聽青年創新力

▲台南市政府在329青年節舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，行政院政務委員唐鳳特別利用視訊，與台南市青年互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府在329青年節舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，行政院政務委員唐鳳特別利用視訊，與台南市青年互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在329青年節舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，行政院政務委員唐鳳特別利用視訊，與台南市青年互動，現場提問非常多，唐鳳政委一一耐心回答青年問題。

▲台南市政府在329青年節舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，行政院政務委員唐鳳特別利用視訊，與台南市青年互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年度青年論壇聚焦「社會創新與南青力」，以科技、創生、青農、就業四大議題，邀青年共同探討新媒體應用於政策、地方創生支持系統、創新青農產品行銷力，以及青年就業創新作為等。

黃偉哲市長肯定青年社會創新力量的重要性，青年的力量可以改變社會也可以改變國家的未來，青年公民權調降到18歲也備受關注及討論。黃市長同時認為，不論是科技、創生、青農、就業，都可以由青世代的視野出發，青年論壇就是青年發聲的舞台，讓我們向有熱情、有衝勁、敢做夢的青年朋友學習，讓市政更貼近民眾的聲音。

為聽取青年的創新想法，活動將科技、創生、青農、就業四大議題採分組討論的方式進行，現場青年的熱烈討論，發揮無限的創意。青年委員涂菀茜、郭欣雅、陳文彥、陳柏仰、陳正明、林韡勳等也出席參與。另外，亞太社會創新高峰會五月將在成大舉辦，台南新芽協會由秘書長林建諭出席邀請與會青年參加峰會。

▲台南市政府在329青年節舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，行政院政務委員唐鳳特別利用視訊，與台南市青年互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大校長蘇慧貞表示，期待青年朋友發想出可行、共好的方案，與成大一起合作推動社會創新。其他與會人士還有崑山科大副校長鐘俊顏、成大規劃設計學院院長陳建旭、副院長林子平、成大人文社會科學中心副主任徐珊惠、長榮大學研發處產學合作總中心主任詹前毅、台南大學課外活動組組長陳威仰、樂學網總經理張財銘、A-LINE Radio執行長童佳容等人來現場為青年打氣。

研考會主委戴偉峻表示，傾聽青年聲音並不容易，要讓青年勇敢發聲，同時要能理解青年想法，本次論壇就運用OST開放空間工作坊模式，讓青年暢所欲言。此外市府推動青委會，辦理論壇、工作坊等各類交流，打造青年溝通平臺，讓市政融入青年聲音，共創共好。

▲台南市政府在329青年節舉辦青年話未來「南青逗陣玩創新」青年論壇，行政院政務委員唐鳳特別利用視訊，與台南市青年互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府積極傾聽青年的聲音，持續推動青年亮點政策，以青年好創業、青年好就業、青年好成家等三大面策略打造「幸福又光榮」宜居城市。台南市政府自2019至2022年2月底新增959家投資案，吸引1159億元投資額，創造1932億元產值，增加33447個就業機會，促進青年創業、就業；2022年生育獎勵金提升為10000元，擴增公共化教保服務量能，廣義平價公共化比例已倍增至78.4％；落實居住正義推動屯房稅使多屋者多繳稅，並推動台南公宅目標預計2024年可到達6480戶，讓青年好成家，安心育兒。

現場有青年創生攤位，包括學甲在地育齡婦女發展的「巧婦織布工藝工作室」、官田大崎里老屋改造及營造遊戲小島團隊「大崎村落創藝基地-農藝號」；強調在地設計、在地材料與在地做工的「Nunotao步道設計」，展現青年創生的力量。

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