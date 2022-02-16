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2022創新亞太台南啟動　打造科技綠能古都黃偉哲展現淨零碳排決心

▲《2022亞太社會創新高峰會》，由台南市長黃偉哲與行政院政務委員唐鳳等人，宣示高峰會正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《2022亞太社會創新高峰會》，由台南市長黃偉哲與行政院政務委員唐鳳等人，宣示高峰會正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《2022亞太社會創新高峰會》今年5月將在台南登場，16日在台南市永華市政中心舉辦啟動記者會，由台南市長黃偉哲與行政院政務委員唐鳳等人，宣示高峰會正式啟動。

▲《2022亞太社會創新高峰會》，由台南市長黃偉哲與行政院政務委員唐鳳等人，宣示高峰會正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長、政務委員唐鳳及本屆主辦方台南新芽協會理事長嚴婉玲、經濟部政務次長陳正祺、經濟部中小企業處長何晉滄、成功大學校長蘇慧貞、南科管理局局長蘇振綱、中華電信臺南營運處總經理黃格致、安侯建業聯合會計師事務所董事總經理黃正忠、一卡通董事長李懷仁、市議員穎艾達利（Ingay Tali）、沈震東、陳怡珍及市府團隊等共同宣示高峰會正式啟動。

台南新芽協會開箱，今年高峰會主題「重健亞洲」相關議題及行動方案，聚焦疫情後的新生活，關注「淨零碳排」、「循環經濟」永續環境新思維，於社會創新框架下探討在商業模式、政府治理、文化發展等的行動方案，展現更多的創新方案，歡迎國內外關注社創議題的朋友及專業人士，共同參與亞洲最大規模的社創國際盛會。

政務委員唐鳳指出，首先稱讚過去2年，台南市在市長黃偉哲的帶領下，運用社會創新的治理模式，在防疫上、經濟上都取得很好的成績，現在透過防疫期間公私合作、交流累積的經驗，相信未來一定能在「淨零碳排」、「循環經濟」的目標上得到很好的成果。

市長黃偉哲表示，從2020疫情開始迄今，中央、地方背負許多的使命，做了許多的決策，包括口罩國家隊、疫苗購買和研發，這些使命、決策，都是透過許多人的共同的參與、努力、思辨後才得以完成，也多虧了眾人之力，才能讓台灣克服疫情，走出陰霾，在這個努力的過程中，同時也落實社會創新的理念，透過公私的交流和溝通，達到城市治理中永續發展的目標。

黃偉哲說，今年高峰會的主題「重健亞洲」，其實南市府積極推動淨零碳排、循環經濟等施政，台南是台灣第一個率先制定《低碳城市自治條例》的城市，在「台南市氣候緊急宣言」中，提出2030年永續發展願景，承諾在2030年前再生能源裝置量達45億瓦（4.5GW），預計每年可減少約333萬噸碳排放，希望台南市住商用電，於2030年達到淨零碳排，並協助中央共同邁向2050年淨零碳排的目標。另外，COVID-19確診個案數為六都最低，感謝南市府團隊及所有市民朋友共同努力，台南持續以科技防疫打造更安全的城市。

▲《2022亞太社會創新高峰會》，由台南市長黃偉哲與行政院政務委員唐鳳等人，宣示高峰會正式啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研考會主委戴偉峻指出，疫情期間，台南在數位治理的創新思惟，累積了許多實戰經驗，包括自行開發「台南打疫苗」方便民眾預約接種疫苗，「台南COVID-19儀表板」、「AI智慧防疫系統」、「PCR篩檢預約系統」、「台南便利送」等數位應用，在防疫科技更精進的作為，是社會創新的展現。

本次峰會召集關注社會創新的企業、NGO及政府單位合作，重建更「健康」且更「健全」的新常態。透過一系列暖身活動、在地行動方案開發等，從政府治理、商業機制和社區協力三重管道切入，讓更多人理解社會創新的理念、參與到社會創新的行動之中以環境永續精神，促成符合循環經濟的商業與生產模式的創新，來回應國際對淨零碳排的目標。

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