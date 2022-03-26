　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

引領生醫邁向國際　蘇貞昌視察成大沙崙醫療服務與創新園區　

▲行政院院長蘇貞昌26日上午視察國立成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」預定地，聽取成大校長蘇慧貞發表「沙崙醫療服務與創新園區」願景規劃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院院長蘇貞昌26日上午視察國立成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」預定地，聽取成大校長蘇慧貞發表「沙崙醫療服務與創新園區」願景規劃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院院長蘇貞昌26日上午視察成大「沙崙醫療服務與創新園區」預定地，成大校長蘇慧貞表示，沙崙是一個機會，具有無比的吸引力與影響力，宣誓成大將以厚實完整的科技能量，攜手公共政策夥伴、民間產業聯盟，讓沙崙醫療創新園區，成為實踐台灣智慧產業的新結晶，開發永續成長新市鎮，建設下世代新典範。

蘇貞昌表示，此行視察「是要來聽這規劃對人的健康幫忙多少，對生命的尊重有多少」，肯定並勉勵成大團隊「有本領、認真做，請盡快，可以超前，不能落後」，強調「落實最重要、進度最重要，紮紮實實最重要」，期待成大蘇慧貞校長率領的高效率團隊，與醫師、教授一起努力，「真的要把他做起來，做好做到，讓整個周邊往外一直擴展，雲嘉南各方面都受到照顧，完成偉大目標。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲行政院院長蘇貞昌26日上午視察國立成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」預定地，聽取成大校長蘇慧貞發表「沙崙醫療服務與創新園區」願景規劃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇院長聽取成大沙崙醫療創新園區發展願景簡報後，與蘇慧貞校長一起體驗搭乘成大自駕車繞行基地視察。

台南市長黃偉哲表示，設立成大沙崙醫療創新園區這個醫院智慧創新園區的設立「有地方的意義、國家戰略的意義、科技研發的意義」，不只讓台南市新豐區每萬人的病床數從13.6床提升到35.6床，大幅提升醫療量能，也將是兒童「急、重、難、罕」病症的治療中心，對國家醫療意義重大。黃市長指出：「如果說南科是國家重大的經濟發展引擎，沙崙就是下一世代的發動機」。從中央到地方、學界以及民間，「不僅是造鎮，更是一個完整研發量能」。

沙崙，是蔡英文總統的政見與承諾。成大沙崙醫療創新園區規畫以人為本，從關心人開始，立法委員王定宇表示，「這是南關線居民一、兩百年來的夢想」。行政院秘書長李孟諺則說，近年感受到沙崙愈來愈熱鬧，愈來愈國際化，「慢走不一定慢到」，過去的邊陲未來將變成核心。

▲行政院院長蘇貞昌26日上午視察國立成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」預定地，聽取成大校長蘇慧貞發表「沙崙醫療服務與創新園區」願景規劃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院2021年12月31日核定「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」。成大沙崙醫療創新園區與台南市政府合作，2022 年為園區元年。除積極推動全台首座醫療服務創新與生醫產業為發展主體的科學園區外，將設立成大沙崙醫院，以兼顧區域需求、兒童醫學與國際醫療，具有平衡城鄉差距、優化罕病照護、發展特色醫療、精進尖端醫療的服務特色。

成大醫院指出，智慧、綠能、科技城的沙崙產業發展新市鎮，預估未來人口可達32000 人，要照顧參與發展的人才和他們的家庭，必須規劃好醫療、教育等生活機能。而台南市尚未足夠合理的病床數，且有分布不均問題，沙崙所在的新豐區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）目前急性一般病床每萬人更僅 3.8 床。

▲行政院院長蘇貞昌26日上午視察國立成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」預定地，聽取成大校長蘇慧貞發表「沙崙醫療服務與創新園區」願景規劃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

沙崙醫院最近獲衛福部原則同意設置急性一般病床 450 床及精神科病床 30 床、特殊病床 184 床，合計共 664 床，可提供含括沙崙園區在內的「新豐區」未來世代及家庭的健康照護與醫療服務，甚至還能擴及周邊的善化、新市、永康，甚至是北高雄等區域的民眾需求。還規劃有「南台灣兒童醫療中心」，建構全國兒童照護網核心機構，提升優化兒童醫療量能，支持年輕世代對照顧家庭、子女的關愛與責任，守護國家未來主人翁。

另外，沙崙也將設立國家級傳染症中心，擴展我國傳染病檢驗量能及生物戰防護能力，以因應全球性或區域性傳染病發生，建立病原檢驗與疫情時傳染症臨床照顧安全綠區，平時也能作為醫藥與醫材研發驗證場域。而考量新興傳染病檢測任務目前主要由衛福部疾病管制署的台北昆陽實驗室擔任，南台灣病患檢體檢驗時效因交通限制而有所延遲，未來可由沙崙國家級傳染症中心與昆陽實驗室雙室運行，兼顧資源南北平衡。園區的「台灣新南向衛生訓練中心」，則協助包括新冠肺炎等國際流行病相關研究與遠距醫療等。

成大沙崙醫療創新園區亦規劃布局下一世代醫療的「科技數據中心」，將導入大數據、AI、5G等技術，發展尖端及智慧精準醫療。例如癌症、罕見疾病或目前尚無合適治療的疾病，尖端細胞與基因治療中心可以透過基因診斷技術，確立病患的臨床診斷及致病機轉，以利後續規劃個人化之精準醫療，並引進新穎之細胞及基因治療技術，提供病患最佳且最新的治療方案。

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
正妹被高管「當洩慾工具」多次流產！　他涉貪腐自首
女老師哭了！家長嗆「林右昌要叫我阿伯」　市府回應
2個對獎App顯示槓龜！差點錯過500元　內行揪1關鍵
「啦啦隊女神」無預警離隊！　哽咽喊話粉絲：對不起
僅1樓合法！卻向上長出48間套房　最狂違建遭拆
歐米茄7900元聯名錶大炒賣　「這顏色」最狂喊破11萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

還剩5天！打新冠疫苗可領200元獎勵活動3／31截止

老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕

1台機車自燃「出動4輛中大型消防車」　他疑派遣規則？釣內行解答

2個對獎App顯示槓龜！妹子驚「差點錯過500元」　內行揪1關鍵

從來不避孕！女友經期延遲卻「完全不擔心」　他懷疑：隱瞞我這事

桃市本土+1　新北職場群聚擴大採檢確診...匡列4人

全國首創！北醫大3D列印器官填補大體「撫慰家屬」

討拍「地震好恐怖」！要前夫秒衝台東陪伴　現任傻：有這麼缺？

比自強快比莒光便宜！這班列車到台東隨買隨有票

引領生醫邁向國際　蘇貞昌視察成大沙崙醫療服務與創新園區　

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

還剩5天！打新冠疫苗可領200元獎勵活動3／31截止

老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕

1台機車自燃「出動4輛中大型消防車」　他疑派遣規則？釣內行解答

2個對獎App顯示槓龜！妹子驚「差點錯過500元」　內行揪1關鍵

從來不避孕！女友經期延遲卻「完全不擔心」　他懷疑：隱瞞我這事

桃市本土+1　新北職場群聚擴大採檢確診...匡列4人

全國首創！北醫大3D列印器官填補大體「撫慰家屬」

討拍「地震好恐怖」！要前夫秒衝台東陪伴　現任傻：有這麼缺？

比自強快比莒光便宜！這班列車到台東隨買隨有票

引領生醫邁向國際　蘇貞昌視察成大沙崙醫療服務與創新園區　

烏克蘭醫院連續遭轟！俄羅斯恐犯戰爭罪　國際法庭怒搜證據喊告

南應大美術系畢業作品市議會開展　郭信良議長讚充滿想像力

超車小白山路狂飆　硬衝結界「1秒賭生死」…影片曝光網罵翻

台中虐嬰案說明會　業者側門開溜家長怒擋車...要市府公布真相

桃園有錢人都住這！4大利多搶進　當地人嗨喊：真的爽

在台灣7年韓妞不解「在地人麵線吃法」：大家說我很怪

浪狗棄水溝四肢無力只會爬　救護員暖心陪復健5月「奇蹟出現」

和離世愛貓約定：下輩子當我孩子　她誕下女嬰見「相認記號」爆哭

《柏青哥》陳河偷拍多位奶奶惹怒韓網　沈默1天道歉：我很後悔

皇家游擊大物小鮑比2分砲引關注　打擊型態與楚奧特神似

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

恐龍家長嗆美女老師「我林右昌阿伯」　還要校長處理她

OMEGA聯名錶7900元！才過半天「蝦皮轉售曝光」

本土2天爆29例！醫曝「Omicron」2罕見狀況

罵政府搶錢　網：你國文老師在哭

鋒面挾雨彈！3縣市大雨特報」

又要下雨　一張圖掌握全台降雨

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺慣老闆一家成死囚

白天熱如夏2縣市高溫警示　入夜下探12℃直逼冷氣團

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

快訊／基隆卡拉OK群聚擴大！林右昌：小吃店停業3天

新北+11！又增1條不明傳播鏈　三重業務陪病採檢確診

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

更多熱門

相關新聞

從烏克蘭醫療量能看台灣的轉送系統

從烏克蘭醫療量能看台灣的轉送系統

從烏克蘭的情況，我們可以觀察到轉送系統的挑戰、醫療設施受迫換與重構等問題。我們有自己的公衛計畫、傳染病防治與慢性病控制，但高齡人口的搬運轉送量能須要重新估計，在幾次的病人轉送分配系統，其實都不夠理想。不穩定的時代，都在考驗著超前佈署思維，我們的系統有為將來的戰爭準備好嗎？

使用信號槍的軍事誤判風險

使用信號槍的軍事誤判風險

「18歲公民權修憲案」出立院　蘇貞昌：期待年輕人帶來更好的改變

「18歲公民權修憲案」出立院　蘇貞昌：期待年輕人帶來更好的改變

蔡宗翰拍影片宣傳台灣國際蘭展

蔡宗翰拍影片宣傳台灣國際蘭展

朴槿惠出院返家遇恐怖襲擊！遭丟擲燒酒瓶

朴槿惠出院返家遇恐怖襲擊！遭丟擲燒酒瓶

關鍵字：

生醫國際蘇貞昌成大沙崙醫療創新園區　

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

歐米茄聯名Swatch開賣引發推擠！

他喊「40年房貸只要還20年！」　內行認了

獨／鄭伊健台劇開拍陣仗曝光

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

西門町日曬房「針孔偷拍」10女裸養肌　色員工下場出爐

獨家／遭爆卸任《全明星4》藍隊領隊！　錢薇娟親揭未來動向

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面