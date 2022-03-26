引領生醫邁向國際　蘇貞昌視察成大沙崙醫療服務與創新園區　

▲行政院院長蘇貞昌26日上午視察國立成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」預定地，聽取成大校長蘇慧貞發表「沙崙醫療服務與創新園區」願景規劃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院院長蘇貞昌26日上午視察成大「沙崙醫療服務與創新園區」預定地，成大校長蘇慧貞表示，沙崙是一個機會，具有無比的吸引力與影響力，宣誓成大將以厚實完整的科技能量，攜手公共政策夥伴、民間產業聯盟，讓沙崙醫療創新園區，成為實踐台灣智慧產業的新結晶，開發永續成長新市鎮，建設下世代新典範。

蘇貞昌表示，此行視察「是要來聽這規劃對人的健康幫忙多少，對生命的尊重有多少」，肯定並勉勵成大團隊「有本領、認真做，請盡快，可以超前，不能落後」，強調「落實最重要、進度最重要，紮紮實實最重要」，期待成大蘇慧貞校長率領的高效率團隊，與醫師、教授一起努力，「真的要把他做起來，做好做到，讓整個周邊往外一直擴展，雲嘉南各方面都受到照顧，完成偉大目標。」

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蘇院長聽取成大沙崙醫療創新園區發展願景簡報後，與蘇慧貞校長一起體驗搭乘成大自駕車繞行基地視察。

台南市長黃偉哲表示，設立成大沙崙醫療創新園區這個醫院智慧創新園區的設立「有地方的意義、國家戰略的意義、科技研發的意義」，不只讓台南市新豐區每萬人的病床數從13.6床提升到35.6床，大幅提升醫療量能，也將是兒童「急、重、難、罕」病症的治療中心，對國家醫療意義重大。黃市長指出：「如果說南科是國家重大的經濟發展引擎，沙崙就是下一世代的發動機」。從中央到地方、學界以及民間，「不僅是造鎮，更是一個完整研發量能」。

沙崙，是蔡英文總統的政見與承諾。成大沙崙醫療創新園區規畫以人為本，從關心人開始，立法委員王定宇表示，「這是南關線居民一、兩百年來的夢想」。行政院秘書長李孟諺則說，近年感受到沙崙愈來愈熱鬧，愈來愈國際化，「慢走不一定慢到」，過去的邊陲未來將變成核心。

行政院2021年12月31日核定「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」。成大沙崙醫療創新園區與台南市政府合作，2022 年為園區元年。除積極推動全台首座醫療服務創新與生醫產業為發展主體的科學園區外，將設立成大沙崙醫院，以兼顧區域需求、兒童醫學與國際醫療，具有平衡城鄉差距、優化罕病照護、發展特色醫療、精進尖端醫療的服務特色。

成大醫院指出，智慧、綠能、科技城的沙崙產業發展新市鎮，預估未來人口可達32000 人，要照顧參與發展的人才和他們的家庭，必須規劃好醫療、教育等生活機能。而台南市尚未足夠合理的病床數，且有分布不均問題，沙崙所在的新豐區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）目前急性一般病床每萬人更僅 3.8 床。

沙崙醫院最近獲衛福部原則同意設置急性一般病床 450 床及精神科病床 30 床、特殊病床 184 床，合計共 664 床，可提供含括沙崙園區在內的「新豐區」未來世代及家庭的健康照護與醫療服務，甚至還能擴及周邊的善化、新市、永康，甚至是北高雄等區域的民眾需求。還規劃有「南台灣兒童醫療中心」，建構全國兒童照護網核心機構，提升優化兒童醫療量能，支持年輕世代對照顧家庭、子女的關愛與責任，守護國家未來主人翁。

另外，沙崙也將設立國家級傳染症中心，擴展我國傳染病檢驗量能及生物戰防護能力，以因應全球性或區域性傳染病發生，建立病原檢驗與疫情時傳染症臨床照顧安全綠區，平時也能作為醫藥與醫材研發驗證場域。而考量新興傳染病檢測任務目前主要由衛福部疾病管制署的台北昆陽實驗室擔任，南台灣病患檢體檢驗時效因交通限制而有所延遲，未來可由沙崙國家級傳染症中心與昆陽實驗室雙室運行，兼顧資源南北平衡。園區的「台灣新南向衛生訓練中心」，則協助包括新冠肺炎等國際流行病相關研究與遠距醫療等。

成大沙崙醫療創新園區亦規劃布局下一世代醫療的「科技數據中心」，將導入大數據、AI、5G等技術，發展尖端及智慧精準醫療。例如癌症、罕見疾病或目前尚無合適治療的疾病，尖端細胞與基因治療中心可以透過基因診斷技術，確立病患的臨床診斷及致病機轉，以利後續規劃個人化之精準醫療，並引進新穎之細胞及基因治療技術，提供病患最佳且最新的治療方案。