雲林社區公車這樣搭年底前無限免費　增設科大校內站今正式上線

▲雲林市區公車凡持用電子票證且上下車均有正常刷卡紀錄者，路線除了「101」及「102」外，「201」、「202」、「301」及「701」在今年底前皆享無搭乘次數限制免費搭乘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣市區公車「101斗六市西環」及「102斗六市北環」自2015年通車營運至今，原以單向環繞式服務方式對於現下民眾搭乘已不適用，縣政府為促進公共運輸之搭乘率，以五大願景為目標，將101、102路線優化為「101斗六棒球場-受天宮-環球科技大學」及「102斗六火車站-崙仔集會所」於今（29）日正式上線服務。

雲林縣政府工務處說明，此次委託逢甲大學協助檢視雲林縣公共運輸服務網絡，針對縣內公共運輸規劃推動調整班次及時刻之創新思維、優化路線、飽覽雲林美好角落之觀光公車、轉動民眾的移動空間以及增加民眾資訊便利的智慧型站牌等五大願景，精進路線優化。

▲經優化的二條市區公車，雲林客運全線皆使用無障礙電動巴士，低底盤更方便上下車外，更設有供輪椅停泊的位置，以及由車門伸出路面的斜板。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



市區公車「101斗六棒球場-受天宮-環球科技大學」及「102斗六火車站-崙仔集會所」路線改為雙向對開，平常日各行駛24班次，例假日20班次，其中「101」路線特別串聯中華職棒味全龍隊主場斗六市立棒球場以及環球科技大學，增加服務學生與棒球迷；另外「102」路線則串接萬年庄、崙仔等居住密集社區，並行經雲林科技工業區，增加民眾洽公、返家便利性。

雲林縣長張麗善表示，此優化二條市區公車，雲林客運全線皆使用無障礙電動巴士，低底盤更方便上下車外，更設有供輪椅停泊的位置，以及由車門伸出路面的斜板；另外，響應節能減碳，由電動公車取代傳討柴油車，降低雲林縣空氣移動汙染源，提升雲林縣民眾搭乘公共運輸意願，並完善雲林縣公車路網，逐步實現「2030公車全面電動化」的藍圖。

工務處汪令堯處長表示，縣府自2018年起辦理「雲林縣市區公車免費乘車措施計畫」，凡持用電子票證，且上下車均有正常刷卡紀錄者，皆享無搭乘次數限制免費搭乘，路線除了「101斗六棒球場-受天宮-環球科技大學」及「102斗六火車站-崙仔集會所」外，「201高鐵雲林站-斗六火車站-雲林科技大學」、「202元長-高鐵雲林站」、「301高鐵雲林站-北港」及「701斗六-荷苞村-草嶺」等市區客運路線皆有納入計畫內，本年度計畫持續至2022年12月31日止，並會依照執行成果持續延長。

▲市區公車「101斗六棒球場-受天宮-環球科技大學」及「102斗六火車站-崙仔集會所」路線改為雙向對開，平常日各行駛24班次，例假日20班次。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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