　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女看護討不到護照金錢返國　刀割80歲嬤脖子險奪命輕判1年

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭冬山鄉印尼籍女看護普琪，因向雇主要錢、護照想回國不成，去年8月間竟持刀，對著平時她所照料的80歲阿嬤脖子來回猛割，傷口達長9公分，阿嬤受驚差點喪命。檢方以「殺人未遂罪」起訴，一審認定僅犯傷害罪，輕判1年。案經上訴，高院二審29日仍維持一審認定，還是依傷害罪輕判1年。可上訴。

本案發生於去年8月間，普琪（PUJI LESTARI）在案發前3個月到宜蘭，開始照顧阿嬤。不過她認為雇主不給特休讓她不能出門，另外又得知印尼的丈夫打算再婚，讓普琪很想回國阻止。普琪先向阿嬤索討機票錢與護照，但沒討著。

心生不滿的普琪，於凌晨3時拿水果刀將行動不便的阿嬤壓制在床上，接著拿刀抵住阿嬤脖子，手部還不斷左右來回，阿嬤嚇得不斷大聲哭喊「你要殺我嗎？」、「你不要殺我」，整個行兇過程遭監視起拍下，畫面相當驚悚。之後她還將阿嬤放在輪椅上，要阿嬤拿鑰匙開門，讓她將裡面的錢財取走離開，但阿嬤找不到鑰匙，普琪要求阿嬤找兒子來開門，阿嬤兒子到場後報警。而警方到場時，普琪仍不罷手，手還持刀與警方對峙，最後終於被警方制伏，阿嬤也被緊急送醫，保住一命。檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。

▲印尼看護普琪右手還持水果刀（箭頭所指）在房內扺住阿嬤脖子並壓制在床上。（圖／記者游芳男翻攝）

▲普琪右手持水果刀（箭頭所指）在房內扺住阿嬤脖子。（圖／記者游芳男翻攝）

不過一審法院審理後，認為普琪當時所持為刀鋒尖利之水果刀，倘若確有殺人犯意，普琪當可輕而易舉以刀尖刺向阿嬤頸部，而刺穿頸動脈、氣管等方式致阿嬤死亡；但最後僅留下9公分的刀傷，可見普琪並無致人於死的意圖，因此依照傷害罪，輕判有期徒刑1年；並於執行完畢後驅逐出境。

全案再上訴，二審高等法院審理後，維持與一審相同的認定，還是認為普琪並無殺人故意，僅犯傷害罪。全案於29日宣判，高院駁回上訴，並維持1年刑期、執行完畢後驅逐出境。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
何妤玟1句話「小S當場臭臉」！　怒嗆：難怪妳會離婚
績優幼兒園遭廢止！183幼童待安置...老師抱一起痛哭
LIVE／黑卡超哥激凸牽爆乳高材生奔飯店　當天才發親子出遊片
「老婆和人開房間可以，被開玩笑不行」　他揭威爾史密斯打人原因
立委評鑑結果出爐！　3立委列「待觀察名單」
朋友起鬨「跳水慶生」　16歲高中生溺斃淡水河
足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國一彰化南下槽車突竄濃煙　現場搶救車流回堵9公里

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

高雄警再突襲53家娛樂場所　赤膊阿北無罩爽按摩慘吞罰單

你中槍啦...勇警追捕畫面曝！遭歹徒打中右腳踝　他忍痛壓制逮人

超車結怨互尬逼車害撞大貨車釀2死1重傷慘劇　判刑9年10月

男友偷拍激情片！手機驚見「別的女人」　她得知影片沒刪崩潰了

生日變忌日！16歲高中生起鬨「跳水慶生」　竟溺斃淡水河

女看護討不到護照金錢返國　刀割80歲嬤脖子險奪命輕判1年

疫情升高！台東連3天啟動八大行業聯合稽查　違反規定重罰

取締酒客、小姐未打第3劑　中市府：最高罰業者15000元

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

快訊／國一彰化南下槽車突竄濃煙　現場搶救車流回堵9公里

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

高雄警再突襲53家娛樂場所　赤膊阿北無罩爽按摩慘吞罰單

你中槍啦...勇警追捕畫面曝！遭歹徒打中右腳踝　他忍痛壓制逮人

超車結怨互尬逼車害撞大貨車釀2死1重傷慘劇　判刑9年10月

男友偷拍激情片！手機驚見「別的女人」　她得知影片沒刪崩潰了

生日變忌日！16歲高中生起鬨「跳水慶生」　竟溺斃淡水河

女看護討不到護照金錢返國　刀割80歲嬤脖子險奪命輕判1年

疫情升高！台東連3天啟動八大行業聯合稽查　違反規定重罰

取締酒客、小姐未打第3劑　中市府：最高罰業者15000元

快訊／國一彰化南下槽車突竄濃煙　現場搶救車流回堵9公里

他把北京機場當住家「一待14年」！食物永遠不缺還能領「月薪」

網紅始祖「仙氣婚紗照」曝光！她戳臉甜喊：老公是最帥的～

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

巴西總統腹部不適住院！　今年1月才因「沒咬爛蝦」腸阻塞2天

克里斯洛克故意開病人玩笑？　友曝「背後委屈實情」：他沒這麼壞

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

社會熱門新聞

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

醫美老董被控　騙砲「天生尤物」

警臨檢八大行業堵破口　酒店妹乖坐受檢

85歲嬤拒跪地誦經　安養院沒收餐廳磁扣

全力搜救和碩前副總裁！跑山獸曝最新進度

少女醉倒KTV　他第一次見面竟性侵

刺死開槍的里長　更一審改判無罪

60多歲盲女遭霸凌！好友挺她慘被放狗咬

即／中山高137K聯結車打滑折甘蔗

女子鯉魚潭被鷹抓臉　飼主遭送辦

四海幫新幫主首辦春酒　台北圓山飯店席開70桌

快訊／淡水分局偵查隊林口辦案　1警中彈送醫

北市殯葬副處長涉貪　疑護航廠商收賄遭聲押

即／高雄「愛河之心」驚見浮屍

更多熱門

相關新聞

語言治療師拉小女孩手猥褻　判刑3年定讞

語言治療師拉小女孩手猥褻　判刑3年定讞

新北市某診所的王姓語言治療師，2019年間利用治療6歲女童發展遲緩的機會，拉女童的手撫摸自己的下體。女童證稱王男根本沒穿內褲，直接看到下體。一審將王男判刑3年4月，上訴二審後，王男賠償40萬元達成和解，高等法院因此改判3年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

博士生襲臀女同事7次　下場曝光

博士生襲臀女同事7次　下場曝光

女看護告8旬阿公性騷判無罪　求償18.5萬獲准

女看護告8旬阿公性騷判無罪　求償18.5萬獲准

男撿屍女友人　判刑3年2月定讞

男撿屍女友人　判刑3年2月定讞

遭報導查大停電　高檢署澄清

遭報導查大停電　高檢署澄清

關鍵字：

法律人權持刀看護阿嬤印尼外遇脖子高等法院二審

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面