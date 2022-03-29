女看護討不到護照金錢返國　刀割80歲嬤脖子險奪命輕判1年

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭冬山鄉印尼籍女看護普琪，因向雇主要錢、護照想回國不成，去年8月間竟持刀，對著平時她所照料的80歲阿嬤脖子來回猛割，傷口達長9公分，阿嬤受驚差點喪命。檢方以「殺人未遂罪」起訴，一審認定僅犯傷害罪，輕判1年。案經上訴，高院二審29日仍維持一審認定，還是依傷害罪輕判1年。可上訴。

本案發生於去年8月間，普琪（PUJI LESTARI）在案發前3個月到宜蘭，開始照顧阿嬤。不過她認為雇主不給特休讓她不能出門，另外又得知印尼的丈夫打算再婚，讓普琪很想回國阻止。普琪先向阿嬤索討機票錢與護照，但沒討著。

心生不滿的普琪，於凌晨3時拿水果刀將行動不便的阿嬤壓制在床上，接著拿刀抵住阿嬤脖子，手部還不斷左右來回，阿嬤嚇得不斷大聲哭喊「你要殺我嗎？」、「你不要殺我」，整個行兇過程遭監視起拍下，畫面相當驚悚。之後她還將阿嬤放在輪椅上，要阿嬤拿鑰匙開門，讓她將裡面的錢財取走離開，但阿嬤找不到鑰匙，普琪要求阿嬤找兒子來開門，阿嬤兒子到場後報警。而警方到場時，普琪仍不罷手，手還持刀與警方對峙，最後終於被警方制伏，阿嬤也被緊急送醫，保住一命。檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。

▲普琪右手持水果刀（箭頭所指）在房內扺住阿嬤脖子。（圖／記者游芳男翻攝）

不過一審法院審理後，認為普琪當時所持為刀鋒尖利之水果刀，倘若確有殺人犯意，普琪當可輕而易舉以刀尖刺向阿嬤頸部，而刺穿頸動脈、氣管等方式致阿嬤死亡；但最後僅留下9公分的刀傷，可見普琪並無致人於死的意圖，因此依照傷害罪，輕判有期徒刑1年；並於執行完畢後驅逐出境。

全案再上訴，二審高等法院審理後，維持與一審相同的認定，還是認為普琪並無殺人故意，僅犯傷害罪。全案於29日宣判，高院駁回上訴，並維持1年刑期、執行完畢後驅逐出境。