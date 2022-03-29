語言治療師沒穿內褲拉小女孩的手來摸　賠40萬判刑3年定讞

▲語言治療師沒穿內褲竟拉女童手來摸，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市某診所的王姓語言治療師，2019年間利用治療6歲女童發展遲緩的機會，拉女童的手撫摸自己的下體。女童證稱王男根本沒穿內褲，直接看到下體。一審將王男判刑3年4月，上訴二審後，王男賠償40萬元達成和解，高等法院因此改判3年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

判決指出，女童因言語發展遲緩，自2018年10月起，到王男任職的診所接受王男治療。但王男竟不顧2人間有信賴的醫病關係，竟對女童伸出鹹豬手。案發於2019年8 月間的下午，王男在診間利用診療的機會，先以右手強拉女童左手腕來觸摸自己下體，女童將左手抽回；隔一分鐘，王男再以右手強拉女童左手臂，使女童之左手觸摸自己下體，猥褻得逞。女童結束治療後，告知母親，母親怒而報警，王男遭逮並被提起公訴。

一審法院審理時，王男否認犯罪，辯稱是拉她的手維持注意力，這是他上課的治療手法，否認藉機猥褻女童。但女童向法官證稱，「王老師脫褲子抓我的手去摸他的雞雞，然後他沒有洗手」、「王老師沒有內褲、直接看到小雞雞」、「他自己有摸自己的小雞雞」，一審法院認定有罪，判刑3年4月。

案件上訴二審，高院審理時，王男改口坦承犯罪，並積極與被害人和解，雙方最後以40萬元達成和解，王男並支付完畢。高院最後做出改判，減輕王男刑度，改判有期徒刑3年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。