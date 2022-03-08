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愛康慕絲組合上半年最俗！會有微風徐徐的清爽感　網友激推：會愛上的涼

▲愛康慕絲組合。（圖／愛康提供）

▲愛康女孩節推出上半年最俗優惠，不到750元就能把五樣產品帶回家。

圖、文／愛康提供

38婦女節來了！許多電商都祭出上半年最強檔的優惠，女孩們一定要把握這個時間點，好好補貨各種生活用品，像是家電、換季保養、衛生棉、私密處清潔用品，千萬別錯過這波檔期啦。今天就要來分享從電商起家的愛康涼感衛生棉，祭出上半年最優惠的慕絲組合，除了關注女性私密護理外，每月必備品的衛生棉也推出滿$550即享8折活動。

「清新涼感」帶你找回清爽的私密肌

愛康調查發現，有超過五成的女孩都會選用私密處清潔產品，表示近年來大家越來越重視內在美的保養。即將迎接春夏又濕又悶的天氣，不時就會引起令人煩躁的不適感，此時若挑選「涼感」特性的清潔用品，就能讓私密肌重回清爽無比的感覺。

▲愛康慕絲組合。（圖／愛康提供）

▲▼愛康涼感慕絲擁有像雲朵般的柔嫩感，溫和親膚帶走悶、熱、黏，留下微風徐徐的涼感。

▲愛康慕絲組合。（圖／愛康提供）

泡沫就像雲朵般的綿密 日常加護適時呵護你

愛康涼感潔淨慕絲日常型、加護型，泡沫像是雲朵般的綿密，可以輕巧、柔軟的漫步在私密肌上，帶走所有的悶、熱、黏。讓泡沫短暫停留15秒再沖掉，你就能感受到陣陣微風的涼感～超級舒爽！

涼感潔淨慕絲推出兩種款式，在不同的時間搭配使用，平日適合選「日常型」，以最溫和的配方清潔呵護私密肌，內含豐富的蘆薈成分可以深層保濕。「加護型」可選擇在特殊時期使用，添加乳酸配方帶給私密肌深層呵護，並也含有維生素B5、洋甘菊成分，增加肌膚保濕度，達到鎮定舒緩的效果，在生理期間、運動完、性行為後，為私密肌達到理想酸鹼值加強保護力。

愛康官網限定販售涼感慕絲，女孩們的清爽好夥伴！

即日起至3/14前，愛康官網推出女孩節限定優惠，全館消費滿$550立即享有8折優惠，還祭出上半年最優惠的涼感慕絲兩件組（款式可自行搭配）限時$629，立刻省下$398；還有涼感慕絲兩件組+三包私密處專用涼感濕紙巾$729，搭配可隨身攜帶的涼感濕巾，外出也能隨時保持清爽，快把握時間將限定組合帶回家吧。

上半年「最俗」愛康涼感潔淨慕絲組快來+1：https://bit.ly/3HPVgWR

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