便秘很久「一去圖書館」秒順暢！更有感2招不意外：屢試不爽

▲有些跑廁所的都市傳說屢試不爽。（示意圖／記者林緯平攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人在察覺好幾天沒「嗯嗯」的時候，就會想順暢一下，而某些「偏方」屢試不爽。就有網友發文，「大家便秘的時候都有什麼獨門秘技呢？」說他每次便秘很久的時候，「只要到有書的地方，1小時不到，乾淨順暢。」而得到最多認證的都市傳說，讓人一點都不意外。

這位網友以「治療便秘的神奇方法」為題，在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他每次便秘很久的時候，就會去有書的地方，像是圖書館、書店都可以，而且效果超顯著，「1小時不到，乾淨順暢。」另外，對他來說喝美式咖啡也有同樣效果，「但拿鐵就沒效，真挑剔～有人也跟我一樣對書店跟美式情有獨鍾嗎？」

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貼文一出，就有人也對原PO的方法超有共鳴，「圖書館+1、越安靜就越緊張，越容易想上廁所」、「逛書店」、「聞到書本或紙味讓人有便意+1」、「夏天穿短袖去圖書館吹冷氣，便意擋不住」、「黑咖啡就蠻有效的 一喝不到一小時就有感」、「美式真的可以。」

▲很多人每喝大冰奶必拉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

其他網友則紛紛留言熱議，「吃勁辣雞腿堡、勁辣香雞翅」、「早餐吃湯麵，吃完就很順暢，不知道為何==」、「我吃啥都幾乎沒用，用羅丹沉思姿勢有效」、「勁拉雞腿堡加大冰奶，水果吃火龍果」、「吃油一點、多喝水、喝牛奶或優酪乳。」

其中，吃紅色火龍果或喝溫水等方法，感覺比較不過激，「火龍果或金針菇」、「火龍果優酪乳，上次回家老媽早上打了一杯，差點走不出廁所」、「早上起床喝一大杯溫水」、「早上喝600cc的溫水」、「覺得前一天沒排乾淨就吃地瓜。」還有網友點出關鍵，「水溶性膳食纖維，然後油水充足，這三個有吃到位，就不用擔心了。」

至於最多人認證的都市傳說，就是「大冰奶」和逛賣場，尤其是「寶雅」，「逛寶雅」、「逛賣場，不管百貨還是大賣場」、「為什麼逛寶雅超容易想大便？小孩去每次都要大便」、「問就是大冰奶」、「偏激一點就早餐大冰奶」、「寶雅逛逛、喝早餐點小冰奶」、「逛寶雅，屢試不爽」、「去圖書館、寶雅、家樂福都會想大便XD！」

▼一逛寶雅就想大號？放心你並不孤單。（示意圖／記者曾怡嘉攝）