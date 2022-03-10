　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

便秘很久「一去圖書館」秒順暢！更有感2招不意外：屢試不爽

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲有些跑廁所的都市傳說屢試不爽。（示意圖／記者林緯平攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人在察覺好幾天沒「嗯嗯」的時候，就會想順暢一下，而某些「偏方」屢試不爽。就有網友發文，「大家便秘的時候都有什麼獨門秘技呢？」說他每次便秘很久的時候，「只要到有書的地方，1小時不到，乾淨順暢。」而得到最多認證的都市傳說，讓人一點都不意外。

這位網友以「治療便秘的神奇方法」為題，在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他每次便秘很久的時候，就會去有書的地方，像是圖書館、書店都可以，而且效果超顯著，「1小時不到，乾淨順暢。」另外，對他來說喝美式咖啡也有同樣效果，「但拿鐵就沒效，真挑剔～有人也跟我一樣對書店跟美式情有獨鍾嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有人也對原PO的方法超有共鳴，「圖書館+1、越安靜就越緊張，越容易想上廁所」、「逛書店」、「聞到書本或紙味讓人有便意+1」、「夏天穿短袖去圖書館吹冷氣，便意擋不住」、「黑咖啡就蠻有效的 一喝不到一小時就有感」、「美式真的可以。」

奶茶,大冰奶,早餐店奶茶。（圖／記者李佳蓉攝）

▲很多人每喝大冰奶必拉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

其他網友則紛紛留言熱議，「吃勁辣雞腿堡、勁辣香雞翅」、「早餐吃湯麵，吃完就很順暢，不知道為何==」、「我吃啥都幾乎沒用，用羅丹沉思姿勢有效」、「勁拉雞腿堡加大冰奶，水果吃火龍果」、「吃油一點、多喝水、喝牛奶或優酪乳。」

其中，吃紅色火龍果或喝溫水等方法，感覺比較不過激，「火龍果或金針菇」、「火龍果優酪乳，上次回家老媽早上打了一杯，差點走不出廁所」、「早上起床喝一大杯溫水」、「早上喝600cc的溫水」、「覺得前一天沒排乾淨就吃地瓜。」還有網友點出關鍵，「水溶性膳食纖維，然後油水充足，這三個有吃到位，就不用擔心了。」

至於最多人認證的都市傳說，就是「大冰奶」和逛賣場，尤其是「寶雅」，「逛寶雅」、「逛賣場，不管百貨還是大賣場」、「為什麼逛寶雅超容易想大便？小孩去每次都要大便」、「問就是大冰奶」、「偏激一點就早餐大冰奶」、「寶雅逛逛、喝早餐點小冰奶」、「逛寶雅，屢試不爽」、「去圖書館、寶雅、家樂福都會想大便XD！」

▼一逛寶雅就想大號？放心你並不孤單。（示意圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼寶雅開賣快篩試劑。（圖／記者曾怡嘉攝）

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
正妹喝掛醒來下身赤裸！驚見用過保險套　打給男友崩潰
超商買飲料「1壞習慣」　店員超崩潰：真的很討厭！
慶0確診！　超商特大杯美式「第2杯0元」
人妻勾男大生上床！　他褲子脫一半下場超慘
打給20年前女友！　他「慘收1張綠單」荷包大失血
美腿辣模捷運站「遭偷拍裙底」！手機一開全是春光照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被老婆弟當提款機...他怒「用各種理由借錢」：不給就來我公司鬧

「老婆還是處女」他新婚1年想離婚！　網見4個理由：根本騙婚吧

提前掃墓能省錢！這4天週末「北高國道通行費」現省130元

「比基尼配紅圍巾」Cos米卡莎　爆乳鋼琴YTr遭網怒轟：不准褻瀆！

與前妻發生關係！他認「有感情」被迫離婚　喊話：女人妳跑不掉的

客人買鋁箔包飲料「1個壞習慣」　店員超崩潰：真的很討厭！

竹市YouBike 2.0系統今年上路　今、明兩年再增設50站點

2022桃園綠色生活悠遊節　3／12親子寵物日邀你一起來放電

印度男解隔14天才確診　羅一鈞公布二採Ct值：與防疫旅館群聚無關

生育政策排擠這族群！冒險飛海外曾接近死亡　同志高喊can help

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

被老婆弟當提款機...他怒「用各種理由借錢」：不給就來我公司鬧

「老婆還是處女」他新婚1年想離婚！　網見4個理由：根本騙婚吧

提前掃墓能省錢！這4天週末「北高國道通行費」現省130元

「比基尼配紅圍巾」Cos米卡莎　爆乳鋼琴YTr遭網怒轟：不准褻瀆！

與前妻發生關係！他認「有感情」被迫離婚　喊話：女人妳跑不掉的

客人買鋁箔包飲料「1個壞習慣」　店員超崩潰：真的很討厭！

竹市YouBike 2.0系統今年上路　今、明兩年再增設50站點

2022桃園綠色生活悠遊節　3／12親子寵物日邀你一起來放電

印度男解隔14天才確診　羅一鈞公布二採Ct值：與防疫旅館群聚無關

生育政策排擠這族群！冒險飛海外曾接近死亡　同志高喊can help

枋寮鄉長疑涉貪2度遭檢調搜索約談　傳一度拒開門

被老婆弟當提款機...他怒「用各種理由借錢」：不給就來我公司鬧

「老婆還是處女」他新婚1年想離婚！　網見4個理由：根本騙婚吧

陸政協委員建議儘早布局中國版Starlink　搶佔有限低軌衛星空間

提前掃墓能省錢！這4天週末「北高國道通行費」現省130元

假冒官員騙對岸民眾　雲端還放音檔助學大陸腔調...警攻堅破獲

本澤馬帽子戲法率皇馬歐冠淘汰PSG　恩比德、唐西奇發推祝賀

喝掛醒來下身赤裸！正妹驚見用過保險套崩潰　噁男35分完事下場慘

日劇男神驚爆「失聯」！　約滿退社劇組找不到人…近況曝光

烏克蘭2動物收容所遭砲擊　多隻犬貓身亡「狗被炸爛嘴」痛苦癱地

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

每天通勤90分鐘　網：該離職嗎

台東近海5.6強震！網見位置喊不妙

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

曹格酒後砸餐廳拒道歉！網狂酸「金曲拳王」

12至18歲青少年「不能打高端了」！

買壽司安太座！他一翻「臉綠了」險離婚

「暴牙美女」在表特版被推爆　衣服一脫鄉民暈了

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

更多熱門

相關新聞

PTT老了？他讚Dcard介面優秀　網點「1處大改」吸引新生

PTT老了？他讚Dcard介面優秀　網點「1處大改」吸引新生

學測成績已於本月1日公布，這意味著將有新一批的大學新鮮人進入校園，而日漸興盛的社群媒體也成為大學同儕間的話題渠道。就有網友好奇提問，在各種論壇、社群當道的現在，已創立達27年之久的PTT，是否還能在新一輪的大學新生中被提及？

在俄台人衝麥當勞「買9塊雞塊」只要25元！鄉民羨

在俄台人衝麥當勞「買9塊雞塊」只要25元！鄉民羨

沈玉琳跟博恩「誰比較好笑？」　釣出鐵粉神解

沈玉琳跟博恩「誰比較好笑？」　釣出鐵粉神解

熱水壺倒出「泰國香米」　一看昏倒：熟了

熱水壺倒出「泰國香米」　一看昏倒：熟了

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

關鍵字：

便秘都市傳說拉肚子大冰奶寶雅圖書館美式PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面