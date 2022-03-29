是你嗎？職場中「最討人厭星座」排行！逼死人處女座只排第4名

▲在職場這險惡的環境中，你是得人疼還是討人厭呢？（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

小小的辦公室就像是個小型社會的縮影，同事性格百百種，苦幹實幹者不少，但也有很多愛偷懶講八卦、扯人後腿的。而你，在工作場合中是人見人愛還是人見人討厭呢？命理專家小孟老師曾針對12星座在職場上「最討人厭指數」排名，第1名上榜是水瓶座，特立獨行的工作模式常讓眾人啞口無言。

12星座在職場上討人厭指數排行榜：

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第12名：天秤座（15分）

個性中庸、不會偏執的天秤座，在職場上相當討喜，因為處事八面玲瓏、懂得察言觀色，不會輕易踩他人地雷。雖工作不算很勤奮，但因好相處又條理分明，特別容易得到公司大老的勢力依靠，算是很幸運。不過有時容易混水摸魚，讓不得寵的同事叫苦連天。最後總能靠著嘴巴甜、身段柔軟，不得罪別人。

第11名：金牛座（20分）

個性務實、態度淡定的金牛座，在職場上頗為低調，有時是非常完美的「缺一咖」候選人，例如辦公室團購，只要不會太貴金牛都願意跟；或是公司報告需要蒐集資料，他們也很盡責，大多時候還會提前交。不過缺點就是很頑固，有時遇上較需彈性調整的工作方式，不太願意改變，讓人覺得他們難搞。不過金牛同事心腸都蠻好，也是秘密守護者。

第10名：摩羯座（25分）

踏實又怕沒錢的摩羯座工作不間斷，無論他們是老闆或同事，屬於幽默卻又有點嚴肅，除非真的在工作上錯得離譜，才會真的動怒，他們不會馬上指責別人，大多會先檢討自己是否做不好，才讓他人跟著出錯，算是好同事。不過有時摩羯座目標感太強烈時，會讓一起工作的同時喘不過氣，若是能再多些彈性，會更討人喜歡。

第9名：巨蟹座（30分）

優柔寡斷的巨蟹座，時常不小心表現出畏畏縮縮的感覺，不知道是受誰苦毒一般。在職場上算是相當合群，但也不太願意發聲，時常容易被人遺忘，且很怕沒事情做，不時表現出焦慮不自在的模樣，看在其他同事眼裡，搞不懂他們怎麼了，看了也跟著渾身不自在。建議身邊若有巨蟹座的同事，可以好好運用他們有如工具人的特色，但勿使用過度。

▲巨蟹座時常表現出焦慮不安感，讓身邊同事以為自己當了壞人。（示意圖／pakutaso）

第8名：雙子座（40分）

機靈、臨場反應超快的雙子座，鬼點子特別多，但有時也會將歪腦筋動到別人身上，例如自己想抗議的職場問題，就會利誘拐騙同事，換個說法讓對方去向公司反應，結果害同事被罵個臭頭，受害人還渾然不知自己被當「窗口」。不過雙子為人相當實在，絕不輕易占人便宜，只要有美食或適用他人的物品，都樂於分享，可說是讓人又愛又恨的同事類型。

第7名：雙魚座（45分）

雙魚座在職場上創意點子相當多，時常幫助同事度過難關，不過也因為心思細膩容易胡思亂想，例如同事忘了問他下午茶想吃什麼，就會開始假裝不在意的問大家在吃什麼，內心深處感覺被忽略，即開始帶給大家無形壓力。過度敏感與焦慮情緒，容易讓人反感，屬於情緒製造機。建議下次遇到這星座，千萬不要遺忘他們。

第6名：天蠍座（50分）

專業心強悍的天蠍，很少拿自己的工作、職涯發展開玩笑，只要一個認真的眼神，就能讓身邊較懶散的同事提高警覺。天蠍在職場的上被討厭的原因，可能是有自己獨立的圈子，屬於「與我不同理念的人就屬於不同世界」，因此不需要多了解，這可能是天蠍座讓人感到難搞的原因。

第5名：射手座（60分）

如火焰般讓人注目、又帶點殺傷力的射手座，在職場上容易不小心因為無心而樹立敵人。射手個性活潑開朗，時常自以為在散播歡樂散播愛，殊不知讓身邊忙得焦頭爛額的同事感覺極度吵鬧；加上聰明的他們喜歡主導事情，最喜歡當頭頭做沙盤推演，有時還逼別人按照自己的方式去做，真的會被不喜歡被當魁儡的同事討厭死。

第4名：處女座（65分）

標準高的處女座，在職場上時常給人莫名的壓力，因為對自己要求超高，若身為主管就會讓員工有被逼死的感覺；一起共事的同事，也時常被莫名挑毛病。時常偷偷關注他人一舉一動的處女座，看似貼心入微，但物極必反，時常讓人感到膽顫心驚，就怕出一個小差錯就被抓包。

▲處女座若當主管，對下屬要求超高超逼人。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

第3名：獅子座（70分）

一定要贏的獅子在職場上的討厭指數評價兩極，因為他們對人很好，在職場上除了愛發號施令外，也願意親自出馬，不過痛點就是千萬別惹到他們或擋他們財路，有心機的獅子，脾氣可不是來得快去得快，只要有害過他們，肯定會找機會反將你一軍。和獅子座相處時就像拿人薪水為人做事，照他們方式去做就對了。不過「唯我獨尊的老闆樣」就是讓人厭惡之處。

第2名：牡羊座（80分）

牡羊座是相當熱情與好心的人，不過在職場上容易有放錯重點、說錯話的暴走行為。他們很喜歡幫忙同事出意見、想辦法解決問題，但有時狀況沒搞清楚就因正義感驅使越幫越忙。雖是一群有腦的聰明人，但時常不小心出現馬後炮行為，自以為在給予同事指導與意見分析，讓共事者超想翻白眼。

第1名：水瓶座（95分）

相當標新立異的水瓶人，容易出現特立獨行的工作模式，例如大家在討論第一階段提案，他會提案修正主題，時常會在不對的場合做出自以為對的事。水瓶座在職場中時常讓人感覺狀況外，卻又沒理由去怪罪他們，時常讓人啞口無言，不知該如何處置才好。