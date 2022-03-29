求你別說了！最愛碎碎唸4星座　冠軍讓身邊人受不了

▲小孟老師說，天秤座擅長說，也愛說，所以當有不滿或憤恨，就喜歡和人訴說。（示意圖／翻攝免費圖庫xframe）

記者陳俊宏／綜合報導

求你別說了！清水孟國際塔羅小孟老師分享最愛碎碎唸星座前4名，分別是射手座、天蠍座、天秤座和雙子座。

TOP4：雙子座（5/22～6/21）



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雙子座的碎碎唸，有一部分來自於他們喜歡彰顯自己的聰明，所以常以負面角度來評論發生的事情；另一部分則是因為他們的想法太跳躍複雜，有精神分裂的情況，分分秒秒都有不同的看法，當他們看見另一半或朋友有想法錯誤時，就會想唸對方直到改正為止。

TOP3：天秤座（9/24～10/23）



天秤座擅長說，也愛說，所以當有不滿或憤恨，就喜歡和人訴說，只要身邊出現自己不喜歡的小人，天秤就會重複一樣的話，不斷向朋友或親友抱怨，讓大家都心想：「夠了沒。」

▼您也很愛碎碎唸嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）



TOP2：天蠍座（10/24～11/22）



天蠍座當他們遇到低潮時，總是訴說著自己遇到很多不順，看起來相當憂鬱，儘管他們看起來有很多苦悶，但他們的生存能量卻是比任何星座都強。假如他們在碎碎唸生活的不順，心情不好時，又看見親友不照自己的話，又會來一陣碎唸。

TOP1：射手座（11/23～12/22）



射手座看起來很積極也樂觀，愛開玩笑、愛熱鬧，可是他們的碎唸指數卻出奇的高！他們總是能永遠嘻皮笑臉，但偏偏又喜歡思考人性，想久了，互相矛盾了，也就碎唸起來。尤其射手座重朋友，當他們年紀越來越增長時，看見朋友或另一半一直沒成長，或者親友們過去有什麼事情欺騙他們，他們會不斷碎唸，讓周遭的人受不了。