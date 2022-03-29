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曖昧好久了？用對方法和12星座從朋友昇華成戀人

▲▼別把曖昧當作穩交！「狀況不對就撤退」 。（圖／Unsplash）

▲讓彼此曖昧更近一步變成戀人的方法。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

彼此曖昧一段時間了，卻遲遲無法走向愛情，到底該做些什麼讓關係更進一步，據《星座好朋友》網站分析，和12星座拉近距離，以下這幾招小撇步，有機會讓彼此感情更進一層。

一、直接大膽向他表白吧！
適用星座：處女座、魔羯座、雙魚座

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這些星座對感情的態度往往比較不明確，因為他們對自己比較沒自信，加上不太善於表達，所以才讓他們很難說愛，曖昧了好一段時間，彼此關係卻遲遲原地踏步，如果你想和他們進階成情人，建議你主動進攻。

他們本來就不善表達，要他們和你告白簡直是難如登天，其實你如果能夠察覺到他們的三分感情，那他們大多對你已經情根深重，等著等著，這段感情只會等來一片荒涼！

二、和他玩曖昧，欲擒故縱！
適用星座：雙子座、天秤座、射手座

這三個星座可以說是縱橫情場、所向無敵，他們其實總將愛情當成是生活中的調味品，對愛情隨性不強求的態度，反而吸引很多愛慕的眼光，如果想要和這三個星座從曖昧，成為如膠似漆的甜蜜戀人，就對他們欲擒故縱。

別對他的邀約或是訊息汲汲營營的，而是適當的拒絕他，反而能吊著他們的胃口，讓他們覺得你並不是非他不可，這會讓他們心裡燃起一股強烈的征服慾，這樣的行為也能夠令他們感到緊張，格外珍惜你，甚至主動向你告白。


三、展現自己不同的一面
適用星座：牡羊座、金牛座、獅子座

也許你認為的「曖昧」，對他們來說其實只是「兄弟一場」，這三個星座對於感情的敏銳度比較低，總是直來直往的，如果你不表明，那麼他們可能很難察覺你正在喜歡他。

尤其是金牛座，容易固執的以為你們就是「哥們」，根本不相信你的告白，想讓這三個星座對你有興趣，不妨讓他們看看你不同於往常的一面，舉手投足間都充滿著女人味/男人味，讓他意識到平常當成兄弟的你，其實也是個優質的異性。也許就會因此對你有怦然心動的感覺，對你欲罷不能。

四、保持神祕感！
適用星座：巨蟹座、天蠍座、水瓶座

所謂「得不到的總是最美」，只要是人，多少都會有著所謂的征服欲，尤其對這三個星座來說，越是難以得到的，就越能引發他們征服的慾望，如果你心裡在想什麼，想做什麼，通通都攤在這些星座面前，就算他們一開始對你有意思，也容易很快就對你失去興趣。

所以想抓住這三個星座，一定要保持神秘，讓他一步一步地發現你的好，每次和你接觸都能讓他有新發現，就好像一步一步尋寶的感覺。讓自己就像一道謎，讓他對你保持好奇，自然就越來越離不開你。

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