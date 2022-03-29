12星座男「抱你」的方式　竟能看出他的愛情個性

▲12星座男抱抱方式看出他對你的深愛指數。（圖／免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

有的時候，情侶之間一個擁抱，感受對方的溫暖、安全，抵過千言萬語，據《星座好朋友》網站分析，另一伴的「抱抱方式」，其實也能看出對方的愛情個性。

用雙手緊緊抱著你

代表星座：牡羊男、雙子男、獅子男、射手男

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這些星座男最喜歡的抱你的方式，是用雙手緊緊抱著你，他們外表壞壞、酷酷的，在感情中屬於比較霸道的類型，用雙手緊緊抱著，讓你想逃也不能逃，就像是在宣誓主權，告訴全世界你只屬於自己，看待你們的感情也是十二萬分的認真，他們只想給你最好的，讓你放心靠在他們的胸膛，成為你最大的依靠。

從背後輕輕環抱著你

代表星座：金牛男、天秤男、魔羯男、水瓶男

這些星座男最喜歡的抱你的方式，是從背後輕輕環抱著你，他們的個性偏成熟也偏理性，在感情中屬於比較深沉的類型，從背後把你擁入懷裡，就如同這些星座男老是在你不經意的時候，用行動證明愛你，雖然他們平常對你的愛，不夠明顯卻非常深情，用抱抱代替直接對你說我愛你。



用單臂攬住你的肩

代表星座：巨蟹男、處女男、天蠍男、雙魚男

這些星座男最喜歡的抱你的方式，是用單臂攬住你的肩，他們的心思細膩，在感情中屬於比較被動的類型，用單臂的方式把你拉入懷裡，不僅可以給你心動的感覺，也可以觀察你的感受，他們擅長從細節去推測你的內心，總是優先考慮你的感覺，如果你沒有對這些星座男表現出一絲好感，這些星座男也不會輕易打擾你的生活。