阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」　承諾振興公館商圈

▲阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」。（圖／康家瑋提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨在台北中正萬華市議員初選，陷入6搶4的激戰，除了現任議員劉耀仁、吳沛憶爭取連任外，洪婉臻、邵維倫、謝孟羽與康家瑋都投入戰局。對此，屬「湧言會」的康家瑋28日在議員阮昭雄、立委林楚茵陪同下，一起「吃播」，並承諾未來要讓公館商圈再現人潮。

「湧言會」操盤台北選戰的阮昭雄，28日邀請林楚茵與康家瑋一起直播，在公館名店「金雞園」大啖美食。康家瑋也在直播中拋出，要力推公館商圈發展，讓公館商圈再現人潮，阮昭雄和林楚茵也允諾未來在立法院促成中央和地方合作，大力振興地方商圈。

阮昭雄表示，公館商圈的價格不會太貴，附近有藍家割包、青蛙撞奶等美食，林楚茵回憶，學生時代到剛出社會時，購物就會來到公館，公館聯結了新店、大稻埕等地，也是重要的交通樞紐。

康家瑋說，他大學就讀國立體育大學，由於公館商圈旁邊的汀州路沿線都有許多運動用品商店，他以前常在公館商圈消費，也會騎腳踏車從萬華馬場町沿著河濱到公館吃東西。

康家瑋指出，公館商圈鄰近台大，有許多國際學生，在地人口多元，他表示，將力推國際觀光，讓公館商圈再現人潮。

事實上，中正萬華的市議員選情相當激烈，除了康家瑋以「湧言會」成員身份出戰外，現任議員劉耀仁、吳沛憶也都爭取連任；另外，還有昔日立法院長游錫堃助理的洪婉臻、周威佑議員服務處前副主任邵維倫，以及由前黨秘書長羅文嘉推薦的謝孟羽，呈現6搶4的局面。

▼阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」。（圖／康家瑋提供）

