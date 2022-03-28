　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」　承諾振興公館商圈

▲▼阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」。（圖／康家瑋提供）

▲阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」。（圖／康家瑋提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨在台北中正萬華市議員初選，陷入6搶4的激戰，除了現任議員劉耀仁、吳沛憶爭取連任外，洪婉臻、邵維倫、謝孟羽與康家瑋都投入戰局。對此，屬「湧言會」的康家瑋28日在議員阮昭雄、立委林楚茵陪同下，一起「吃播」，並承諾未來要讓公館商圈再現人潮。

「湧言會」操盤台北選戰的阮昭雄，28日邀請林楚茵與康家瑋一起直播，在公館名店「金雞園」大啖美食。康家瑋也在直播中拋出，要力推公館商圈發展，讓公館商圈再現人潮，阮昭雄和林楚茵也允諾未來在立法院促成中央和地方合作，大力振興地方商圈。

阮昭雄表示，公館商圈的價格不會太貴，附近有藍家割包、青蛙撞奶等美食，林楚茵回憶，學生時代到剛出社會時，購物就會來到公館，公館聯結了新店、大稻埕等地，也是重要的交通樞紐。

康家瑋說，他大學就讀國立體育大學，由於公館商圈旁邊的汀州路沿線都有許多運動用品商店，他以前常在公館商圈消費，也會騎腳踏車從萬華馬場町沿著河濱到公館吃東西。

康家瑋指出，公館商圈鄰近台大，有許多國際學生，在地人口多元，他表示，將力推國際觀光，讓公館商圈再現人潮。

事實上，中正萬華的市議員選情相當激烈，除了康家瑋以「湧言會」成員身份出戰外，現任議員劉耀仁、吳沛憶也都爭取連任；另外，還有昔日立法院長游錫堃助理的洪婉臻、周威佑議員服務處前副主任邵維倫，以及由前黨秘書長羅文嘉推薦的謝孟羽，呈現6搶4的局面。

▼阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」。（圖／康家瑋提供）

▲▼阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」。（圖／康家瑋提供）

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
鋒面殺到「再濕冷5天」！　全台穩定回暖時間曝
年領股利100萬　神人存股五年「15檔名單」全公開
E級國光女神「屁股蛋掉出」　告白62歲綜藝大咖：看到受不了！
40歲女產下第七胎！　獲縣長親自頒獎
威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了！　圈內人怒：這是襲擊
快訊／17:00規模4.6地震！　最大震度3級
快訊／北市殯葬副處長涉貪！　檢廉14路大搜索
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」　承諾振興公館商圈

陳信瑜「2年請假806小時」稱合法　下秒又被議員爆：今早為塞車請假2小時

電價將採「漲大戶不漲民生」？　王美花：工業用戶乘載較多政府負擔

王浩宇爆楊寶楨違規逐桌敬酒　柯文哲酸「不分區議員」：現在也沒有了

「中國謀取國際組織高位」　外交部：野心濫權受國際高度關切

消防員徐國堯釋憲案遭指出奧步　銓敘部駁斥故意拖延書狀送達

5移工檢疫「不正常開門多次」釀群聚？　黃珊珊：恐在機場時就被感染

鼓勵長者打疫苗　新北市加碼500元超商禮券

威爾史密斯怒甩頒獎人巴掌　蔣萬安：兩人都有錯！

「非醫療人員卻叫我閉嘴」　柯文哲反嗆許淑華：不要政治凌駕專業

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

阮昭雄、林楚茵陪康家瑋「吃播」　承諾振興公館商圈

陳信瑜「2年請假806小時」稱合法　下秒又被議員爆：今早為塞車請假2小時

電價將採「漲大戶不漲民生」？　王美花：工業用戶乘載較多政府負擔

王浩宇爆楊寶楨違規逐桌敬酒　柯文哲酸「不分區議員」：現在也沒有了

「中國謀取國際組織高位」　外交部：野心濫權受國際高度關切

消防員徐國堯釋憲案遭指出奧步　銓敘部駁斥故意拖延書狀送達

5移工檢疫「不正常開門多次」釀群聚？　黃珊珊：恐在機場時就被感染

鼓勵長者打疫苗　新北市加碼500元超商禮券

威爾史密斯怒甩頒獎人巴掌　蔣萬安：兩人都有錯！

「非醫療人員卻叫我閉嘴」　柯文哲反嗆許淑華：不要政治凌駕專業

茶葉營養大PK！這款茶「兒茶素100%」奪冠　最佳飲用時機曝　

巨蟒纏棕梠樹「狂旋轉」　特異爬行引網驚呼：像跳鋼管舞

安妮分手1年「單身最久1次」　期待新戀情：下任就是老公　

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！超萬人轟爆

俄國外長：現在中俄關係處於「有史以來最牢固」狀態

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

郭董自曝打完三劑BNT一切都好　全台庫存不多「沒有報廢問題」！

香港禁片《少年》只在台灣上映！　雙導越洋連線笑談：希望永保年輕

男童偷狗踢出電梯關門夾死　飼主找狗見驚悚過程報警

台61線「20條鋼筋」散落路面400公尺　警迅速排除未釀禍

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

快訊／雙北最新足跡　北車、711、星巴克、電影院、銀行

快訊／麵店員工確診　新北+6分佈泰山、三重、中和、汐止

快訊／內湖女CT值14.86　北市匡6人居隔、擴大採檢44人

快訊／本土+83！新北最新足跡曝　711、麥當勞、好市多、健身房

快訊／新北再爆確診　侯友宜15時親上火線開記者會

快訊／疫情有變化？柯下午急開防疫記者會

「陳時中沒危機意識」　醫委會：疫情破口印證蔣萬安的預判

案22555足跡曝光　信義區百貨全遭殃

快訊／樹林科技廠+1「陰轉陽」　全案累積23例

快訊／北市疫苗預約系統明起開放　可選高端、莫德納

快訊／北市曝三重確診者足跡

陸大媽狂喊我是中國人！2分鐘激情影網看傻

LIVE／北市＋3！柯文哲最新說明

卡巴斯基遭列黑名單　陳明通：應停止使用

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

第94屆奧斯卡完整得獎名單

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面