振興休閒農業　桃園推出「休閒農業網路電商建置補助」

▲桃園各休閒農業區是北部都會區活躍的休閒去處。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受到疫情衝擊，許多休閒農業配合防疫自主停業營運重創！桃園市政府為振興休閒農業發展，推出「休閒農業網路電商建置補助計畫」，只要是桃園市已劃定及規劃中的休閒農業發展協會及其會員，每案補助金額上限為10萬元，補助項目包含平台建置、商品攝影、商品保險及行銷等，即日起迄8月16日受理，歡迎符合資格者踴躍申請。

市長鄭文燦表示，桃園市推動休閒農業在短短5年成功劃定10個休閒農業區，後續尚有8個規劃中的休閒農業區等待申請劃定，休閒農業區的推動連帶促成休閒農業相關業者數量激增及產業活絡，成為北部都會區最活躍的休閒去處；受到疫情衝擊，許多休閒農業的業者配合政策自主停業受創甚大，期待透過這次推動補助計畫，讓業者思考不同的通路模式，將危機化為轉機，導入新的商業模式度過經營難關。

市府副秘書長邱俊銘說，桃園市休閒農業發展迅速，在市府政策領導及地方積極共識下，吸引眾多業者投入休閒農業，當中以農事體驗發展最為迅速，農事體驗的興盛進而也促進在地農產品及農產加工品的銷售，眾多業者除了經營農業體驗，農場生產的商品也透過與消費者實際互動而帶動銷售量，大大縮減食物里程，也達到可觀的收益。

這次計畫申請對象以休閒農業區內的業者為主，也鼓勵休區協會可用組織身份統籌休區內各產品規劃專屬的電商平台發揮綜效，無論是以組織或個人申請，採雙管齊下的方式讓地方彈性選擇變化，相信能使業者感受到政府支持的力量，更有信心堅持下去。

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