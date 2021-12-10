疫情波及！　桃園輔導休閒農業推電商拚轉型業績飆5成

▲桃園市休閒農業農事X農識體驗成果發表會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市休閒農業農事X農識體驗成果發表會」、10日於市府文化局前廣場舉行。市長鄭文燦表示，配合疫後振興，市府以休閒農業區作為熱點，推動農遊體驗，藉由網路電商平台與「桃趣農場5好康」優惠活動，讓遊客認識桃園在地有機優質產品，帶動農場來客體驗人數提升8成，提升休閒農業蓬勃的競爭力，展現桃園農業魅力。

鄭市長指出，桃園10大休閒農業區及超過百家休閒農場，各有不同主題及特色，市府也推出「食農戶外教育活動計畫」，提供每位學生500元補助，鼓勵學校至休區、觀光工廠、環境教育設施場所等辦理戶外教學活動，累計已有超過1,400團報名。鄭市長也說，農遊的玩法多元，包括食農教育、農事體驗等，能增長「農識」，各休區、農場也持續推出各種體驗DIY課程，公私通力合作，打造桃園休閒農業好口碑，也讓農遊成為疫後旅遊的亮點。

今日也有10間特色農場獲頒「桃園市休閒農業區農事體驗行銷輔導計畫」優勝獎牌。鄭市長表示，市府輔導農場推廣農事體驗，從30間特色農場遴選出10間，榮獲特優農場的山腳鹿場水鹿之家，以親子體驗及服務品質為特色，而9間優勝農場包含：小木屋休閒農場、三和木藝工作坊、向陽農場、老牛休閒農藝、佳河錦鯉多肉園、新苗有機農場、鳳凰傢生活坊、蓮荷園休閒農場、蘭園養蜂場。

鄭市長也談到，桃園市各休閒農業區與農場，配合桃園好市乘雙券，及中央的振興五倍券與農遊券，推出各種優惠活動，且消費後所取得的發票，只要金額達500元還可再登錄參與「2021桃園購物節」抽獎，鼓勵多多消費抽大獎。鄭市長今日體驗三和木藝工作坊的豆腐模農場DIY，現場也展示極具桃園在地特色、受到優等好評的農產品及農事體驗作品。

農業局副局長江富貴表示，因應疫情趨緩及疫後振興，農業局推動桃園市休閒農業網路電商平台建置補助計畫，提供各休閒農業場域、協會申請10萬元補助，以建置「網路電商平台」、進行產品專業攝影、行銷推廣、商品保險等事宜，協助農場由實體走到線上。不僅輔導農場轉型，且提高農場、特色農產品的知名度、曝光率，且增加消費者購買便利性、回購率。這次共設置22個平台，帶動如淼焱苗有機農場、秀才蜜工作坊等農場業績均有5成以上漲幅。