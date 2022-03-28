婆婆狂煮火鍋「一周3天↑」人妻崩潰　一票全歪樓：超好吃的

▲原PO抱怨婆婆狂煮火鍋。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

人妻被婆婆的1個飲食習慣搞到很崩潰，但不少網友看了卻讚聲連連！有女網友日前投稿「靠北婆婆2.0」，說跟婆婆已經同住快3年，但一想到冬天的時候，婆婆一星期可以煮3-4天火鍋，夏天還是會煮，讓她很無奈，「火鍋這種東西就是偶爾吃！沒人跟妳一樣的！」結果就有人直呼，「超好吃的內」，話題引發熱論。

這位人妻崩潰直呼，「沒看過有人這麼愛煮火鍋！跟婆婆同住快3年，每年冬天，妳可以一星期煮3-4天火鍋！其餘天數就是加熱再加熱！夏天也是會出現火鍋！」最近又跟她提議「看天氣如何要煮火鍋，妳覺得呢？」讓她再也受不了，「我直接回『妳不膩嗎？』」，並在心裡OS，「要不是妳是我老公的媽，我一定更大聲回覆妳！」

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她不禁抱怨，火鍋可以偶爾吃，哪有人跟婆婆一樣，而且她也沒有強迫婆婆一定要煮飯，「我是因為帶著孩子沒辦法，而我也不想煮！廚房都被妳搞爛了，才要人去收拾。」此外，人妻對婆婆堅持要把菜吃完，所以會吃隔夜飯這件事感到心累，「不想再聽妳跟我說妳都吃剩菜剩飯！」

▲冬天的時候，原PO婆婆一星期可以煮3-4天火鍋。（示意圖／Pixabay）

女網友最後也提到，明明先生不能太常吃會上火的東西，但婆婆老是準備火鍋和披薩，煮飯的話常常湯沒放鹽巴、青菜卻鹹到不行，「再怎麼煮不是番茄炒蛋、醬油蛋、炒青菜、玉米濃湯。拜託妳！都已經各自吃飯了還想怎樣！」

貼文一出，底下一票網友秒歪樓，「我超愛吃火鍋的，火鍋好好吃」、「火鍋我也蠻喜歡的，對於要處理吃飯大事的我，我覺得火鍋算輕鬆處理的料理」、「最方便的煮法：通通丟下去煮熟」、「我在家也幾乎是煮火鍋……邊看電視邊煮火鍋慢慢吃」、「超好吃的內，我兒子每次回阿嬤家都吵著要阿嬤煮火鍋……就算每天吃也不膩。」

不過，也有人看懂原PO為何崩潰，「加熱再加熱的吃……光是聽就覺得恐怖」、「我的習慣是吃多少放多少，一煮再煮真的很不好。」還有網友則表示，「看菜單就知是懶人餐啦！怎麼方便怎麼吃」、「我覺得妳可以自己煮啊」、「煮飯這件事情，幾乎已經變成生活的爆炸點，既然飲食習慣不同，就分開自理，豈不樂哉？」