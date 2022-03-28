　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆狂煮火鍋「一周3天↑」人妻崩潰　一票全歪樓：超好吃的

▲▼火鍋，鴛鴦鍋，麻辣鍋。（圖／記者許力方攝）

▲原PO抱怨婆婆狂煮火鍋。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

人妻被婆婆的1個飲食習慣搞到很崩潰，但不少網友看了卻讚聲連連！有女網友日前投稿「靠北婆婆2.0」，說跟婆婆已經同住快3年，但一想到冬天的時候，婆婆一星期可以煮3-4天火鍋，夏天還是會煮，讓她很無奈，「火鍋這種東西就是偶爾吃！沒人跟妳一樣的！」結果就有人直呼，「超好吃的內」，話題引發熱論。

這位人妻崩潰直呼，「沒看過有人這麼愛煮火鍋！跟婆婆同住快3年，每年冬天，妳可以一星期煮3-4天火鍋！其餘天數就是加熱再加熱！夏天也是會出現火鍋！」最近又跟她提議「看天氣如何要煮火鍋，妳覺得呢？」讓她再也受不了，「我直接回『妳不膩嗎？』」，並在心裡OS，「要不是妳是我老公的媽，我一定更大聲回覆妳！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她不禁抱怨，火鍋可以偶爾吃，哪有人跟婆婆一樣，而且她也沒有強迫婆婆一定要煮飯，「我是因為帶著孩子沒辦法，而我也不想煮！廚房都被妳搞爛了，才要人去收拾。」此外，人妻對婆婆堅持要把菜吃完，所以會吃隔夜飯這件事感到心累，「不想再聽妳跟我說妳都吃剩菜剩飯！」

▲▼營養師曝「吃火鍋不發胖秘訣」。（圖／Pixabay）

▲冬天的時候，原PO婆婆一星期可以煮3-4天火鍋。（示意圖／Pixabay）

女網友最後也提到，明明先生不能太常吃會上火的東西，但婆婆老是準備火鍋和披薩，煮飯的話常常湯沒放鹽巴、青菜卻鹹到不行，「再怎麼煮不是番茄炒蛋、醬油蛋、炒青菜、玉米濃湯。拜託妳！都已經各自吃飯了還想怎樣！」

貼文一出，底下一票網友秒歪樓，「我超愛吃火鍋的，火鍋好好吃」、「火鍋我也蠻喜歡的，對於要處理吃飯大事的我，我覺得火鍋算輕鬆處理的料理」、「最方便的煮法：通通丟下去煮熟」、「我在家也幾乎是煮火鍋……邊看電視邊煮火鍋慢慢吃」、「超好吃的內，我兒子每次回阿嬤家都吵著要阿嬤煮火鍋……就算每天吃也不膩。」

不過，也有人看懂原PO為何崩潰，「加熱再加熱的吃……光是聽就覺得恐怖」、「我的習慣是吃多少放多少，一煮再煮真的很不好。」還有網友則表示，「看菜單就知是懶人餐啦！怎麼方便怎麼吃」、「我覺得妳可以自己煮啊」、「煮飯這件事情，幾乎已經變成生活的爆炸點，既然飲食習慣不同，就分開自理，豈不樂哉？」

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
鋒面殺到「再濕冷5天」！　全台穩定回暖時間曝
年領股利100萬　神人存股五年「15檔名單」全公開
E級國光女神「屁股蛋掉出」　告白62歲綜藝大咖：看到受不了！
40歲女產下第七胎！　獲縣長親自頒獎
威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了！　圈內人怒：這是襲擊
快訊／17:00規模4.6地震！　最大震度3級
快訊／北市殯葬副處長涉貪！　檢廉14路大搜索
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！超萬人轟爆

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

酒駕累犯31日起公布不打馬照片　電動自行車事故多「下半年納管」

週三鋒面殺到「再一路濕冷5天」！　全台穩定回暖時間點曝

晚餐點「蝦味鮮炒飯」！老闆一上桌他嚇壞　網笑噴：誠實的菜單

發現墓地被鑽孔！他嚇壞「用蠟燭填補」　內行吐真相：祖先要怒了

婆婆狂煮火鍋「一周3天↑」人妻崩潰　一票全歪樓：超好吃的

確診者至星巴克喝咖啡、宏匯看電影　該店暫停營業

快訊／花蓮4.6地震　台鐵玉里=台東雙向延誤

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！超萬人轟爆

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

酒駕累犯31日起公布不打馬照片　電動自行車事故多「下半年納管」

週三鋒面殺到「再一路濕冷5天」！　全台穩定回暖時間點曝

晚餐點「蝦味鮮炒飯」！老闆一上桌他嚇壞　網笑噴：誠實的菜單

發現墓地被鑽孔！他嚇壞「用蠟燭填補」　內行吐真相：祖先要怒了

婆婆狂煮火鍋「一周3天↑」人妻崩潰　一票全歪樓：超好吃的

確診者至星巴克喝咖啡、宏匯看電影　該店暫停營業

快訊／花蓮4.6地震　台鐵玉里=台東雙向延誤

安妮分手1年「單身最久1次」　期待新戀情：下任就是老公　

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！超萬人轟爆

俄國外長：現在中俄關係處於「有史以來最牢固」狀態

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

郭董自曝打完三劑BNT一切都好　全台庫存不多「沒有報廢問題」！

香港禁片《少年》只在台灣上映！　雙導越洋連線笑談：希望永保年輕

男童偷狗踢出電梯關門夾死　飼主找狗見驚悚過程報警

台61線「20條鋼筋」散落路面400公尺　警迅速排除未釀禍

金門料羅港疑貨輪油汙外洩！範圍達5x200平方米　吸油棉索防擴散

衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

今本土+34！另增93境外

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

清晨5:41嚇醒！新北人驚喊：以為開打了

快儲水！高雄28日起「3區停水」

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

即／高雄化工廠指標個案找到了

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

「本土跳有點快」醫院警戒提升！　內部指示曝光

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

更多熱門

相關新聞

無印良品開賣4款火鍋湯底

無印良品開賣4款火鍋湯底

台灣人愛吃火鍋是出名的，連日本居家品牌無印良品，都開賣火鍋湯底，強調台灣在地生產、日本技術指導，並以日本、韓國料理入味，連吃個熱鍋都有滿滿文青風；HOLA近期則開賣「石虎米」，以無農藥契作方式，將石虎棲息區域的稻田更加健康，養出友善環境與台灣美麗山林。

吃完火鍋！「貼心1舉動」讓店員崩潰：超噁心

吃完火鍋！「貼心1舉動」讓店員崩潰：超噁心

跟著台積電走　餐飲集團選岡山插旗

跟著台積電走　餐飲集團選岡山插旗

不顧老婆懷孕臨盆夫外遇爽約　小三喊冤：人財兩失

不顧老婆懷孕臨盆夫外遇爽約　小三喊冤：人財兩失

被催生「媳婦1句神擊落」　公婆吃癟再也不敢提

被催生「媳婦1句神擊落」　公婆吃癟再也不敢提

關鍵字：

人妻婆婆媳婦火鍋煮飯靠北婆婆2.0

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

第94屆奧斯卡完整得獎名單

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面