不顧老婆懷孕臨盆夫外遇爽約　人妻怒提告...小三人財兩失

▲台中一名人妻在懷孕期間竟發現老公外遇，怒向小三求償100萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名人妻和陳姓丈夫結婚後，育有2女，不料人妻在懷孕期間，卻發現老公外遇高姓女子，2人不僅用通訊軟體有親密對話，還多次前往汽車旅館發生關係，怒向高女求償精神撫慰金100萬元。台中地院審理後，判高女須賠償人妻15萬元。

人妻控訴，自己和丈夫婚後育有2女，但自己在懷孕期間，卻驚見丈夫背著她和一名高姓女子2人大談婚外情，高女明知丈夫已婚，但2人不但有親密對話，更有牽手、擁抱等親密行為，還多次被她發現2人一起約會，前往飯店或汽車旅館等地發生性關係。期間，高女更不斷鼓吹丈夫和她離婚，她於是對高女提告求償100萬元。

庭審時，高女向法官辯稱，她是在交友軟體上認識陳男，但她不知道陳男已婚，後來2人也確實發展成男女朋友，她是直到去年7月才知道陳男已婚，同時才知悉陳男老婆即將臨盆，讓她感到相當內疚，因此決定逐漸疏遠陳男，並在2個月後正式分手，她是被陳男矇騙在先，自己人財兩失，但仍願意賠償人妻3萬元。

不過台中地院審理後指出，儘管高女辯稱自己不知道陳男已婚身分，但高女在知道陳男已婚身分後，卻仍和陳男持續交往，顯然已明顯逾越社會通念配偶間所能容忍範圍，而達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福程度，判高女應賠償人妻15萬元。