跟著台積電進駐高雄！餐飲集團選岡山先插3旗：看好南部市場

▲國內知名連鎖餐飲集團南下插旗，號召加盟主。（圖／餐飲集團提供）

記者吳奕靖／高雄報導

台積電進駐高雄效益提前發酵，國內知名連鎖餐飲集團也「超前部署」，在緊鄰楠梓區的岡山新購物中心一口氣開了旗下三家品牌店門市，這家連鎖餐飲集團表示「持續看好南部市場」，所以他們準備要前進在高雄舉辦的加盟展，祭出限量百萬加盟創業回饋金的大利多，來吸引加盟主。

國內知名連鎖餐飲集團強調，南部市場是展店的重點之一，所以今年上半年就在岡山秀泰一口氣進駐旗下三個餐飲品牌門市，選在岡山的原因就是看準岡山緊鄰楠梓，未來隨著台積電來到高雄，岡山的發展可以預期，所以他們決定「超前部署」。

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▲國內知名連鎖餐飲集團南下插旗，號召加盟主 。（圖／餐飲集團提供）

這家連鎖餐飲集團也決定在4月8日參加高雄加盟展，而且還拿出限量的100萬加盟創業回饋金要來吸引加盟主，邀請南部民眾一起來當頭家。餐飲集團表示，今年第一場台北加盟展剛結束，單場簽訂數量比去年成長2成，更創造歷史新高，上半年就有10家加盟主的店面要開業，對於市佔率是一大躍進。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，他們有全台唯一自有水產供應鏈，完整的採購、物流、教育訓練、督導審核機制，讓加盟主可以專心做好服務營運，而今年也首次舉辦加盟主專屬的大型春酒宴，這也是全台連鎖餐飲業界來說也是首例，在春酒當中有表揚年度業績表現亮點的加盟店等多項大獎頒發，慰勞一起打拼的加盟主。