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千古難題有解了！狂被催生「媳婦1句神擊落」　公婆吃癟再也不敢提

▲▼夫妻。（圖／pakutaso）

▲堂嫂不須老公出馬，就能擊落婆婆壞嘴。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

粗線條人妻對戰惡婆婆，竟能化解婆媳千古難題！一名女網友笑虧，堂哥與堂嫂新婚半年，婆婆就狂催生，還拿別的親戚已生兩胎來比較，結果堂嫂回應，每晚很積極做人，接著反過來戲弄婆婆，「妳沒來的時候，我們一天可以努力好幾次」，一席話讓婆婆吃癟，公公還跳出來緩頰，引發千名網友大讚堂嫂情商完爆。

一名女網友在Dcard分享「媳婦完美KO惡婆婆」的真實經歷，出場的主角是伯母與堂嫂，原PO表示，由於堂哥是獨子，從小伯母就對他寵愛有加，以前原PO便大膽篤定，「伯母以後一定跟惡婆婆只有一線之隔，果然被我料中。」

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很妙的是，堂嫂嫁給堂哥後，總能完美化解惡婆婆的各種招數，先從交往時期講起，某天一家人看電視，伯母指著電視表示，「那個XX主播不是妳學姊嗎？妳怎麼沒有跟人家一樣去當主播？」堂嫂則笑回，「如果我去當主播，XX還追得到我嗎？」當下伯母臉歪一邊，堂哥則點頭竊笑。

婚後，某次家族聚會上，伯母竟當著大家的面表示，「我只有XX這個兒子，沒有女兒，妳嫁進來我們家，看妳是希望我把妳當女兒還是當媳婦啦，看妳怎麼表現。」看著伯母下馬威，原PO當場頭冒冷汗，怎料堂嫂一臉困惑反問，「其實我都沒差耶，這兩個差別在哪？」伯母瞬間講不出話來。

新婚半年後，伯母開始催生抱孫，頻頻喊話「我們家就只有一個兒子，XX（別的親戚）小孩都兩個了，你們有沒有在努力？」堂嫂也不是省油的燈，下秒神回「有哇～我們每天都很努力耶，妳沒來的時候，我們一天可以努力好幾次。」

此話一出，叔叔與伯母一臉尷尬，叔叔趕緊出聲解圍「對啦，妳（伯母）就少一點去打擾年輕人，給他們多一點空間。」從此之後，伯母再也不敢開啟催生的話題。

看著堂嫂總能高EQ擊落伯母，原PO也不禁好奇詢問，「為什麼可以忍受？」堂嫂認為，伯母本意是善良的、沒有惡意，只是想為兒子好，雖然有時候碎唸真的有點煩。

說到碎唸，堂嫂另分享一個爆笑故事，家裡陽台燈泡壞了，但她與堂哥鮮少會經過，因此也懶得換，結果伯母每次來家裡總會對著她碎唸，於是她索性比著讚的手勢，回應3個字「我就爛」，婆婆秒惦惦，後來就叫公公來換燈泡了。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友敲碗，想知道堂嫂對戰婆婆的其他故事。（圖／翻攝Dcard）

超狂的擊落婆婆神文曝光後，引來千名網友讚爆，「堂嫂有相當程度的內涵與自信，所以故意刁難的話語進不到她的心裡，而且正面看待婆婆護兒子的行為，完美吸收傷害，又不用跟婆婆對立，太強了～想跟堂嫂看齊」、「堂嫂是個聰明人，不用堂哥做橋梁就可以讓婆婆知難而退」、「堂姐完美詮釋了：一皮天下無難事+伸手不打笑臉人，這兩招靈活運用，婆婆也認栽，堂嫂太強大了」、「裝傻+粗神經就對了」。

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