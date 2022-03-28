快訊／內湖女CT值14.86　北市匡6人居隔、擴大採檢44人

記者陶本和／台北報導

台北市28日新增3例本土確診，分別為居住在萬華的海大老師（案23022）、新北市三重女業務（案22701）群聚的接觸者（案22952），以及桃園大潭發電廠確診案接觸者（案23024）。其中，案22952為40多歲女性，居住於內湖區，27日採檢PCR陽性確診，CT值14.86，北市衛生局匡列其密切接觸者6人居家隔離，並擴大採檢44人，結果尚在檢驗中。

▲北市新增個案、案22693。（圖／北市府提供）



台北市副市長黃珊珊表示，本土確診案22952為40多歲女性，居住台北市內湖區，是新北市本土案22741之接觸者，於3月25日出現咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛及發燒症狀， 27日採檢PCR陽性確診，CT值14.86。

黃珊珊表示，已匡列其密切接觸者6人居家隔離，並擴大採檢44人，結果尚在檢驗中。

另外，在案23022為40多歲男性，居住於臺北市萬華區，係基隆市本土案23023之接觸者， 23日出現喉嚨痛症狀， 27日自行快篩陽性， 28日PCR陽性確診，CT值15。

至於案23024為50多歲男性，居住於台北市士林區，係桃園市大潭發電廠確診案之接觸者，因同事確診，於27日公司召回採檢PCR陽性確診，CT值22.9，目前無症狀，北市衛生局已匡列同住家人2人居家隔離並持續疫調中。

▲北市疫情、案23022。（圖／北市府提供）

▲北市新增個案、案22693。（圖／北市府提供）

▲北市新增個案、案22693。（圖／北市府提供）