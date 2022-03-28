22歲AV女優「瘦到剩美胸」突宣布引退！　刪光IG貼文

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22歲AV女優楓可憐突宣布引退！　刪光IG所有貼文

▲▼年僅22歲的楓可憐今突宣布引退，讓不少粉絲感到錯愕。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

▲年僅22歲的楓可憐今突宣布引退，讓不少粉絲感到錯愕。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

記者張鈜閔／綜合報導

日本又一大咖AV女優宣布引退！年僅22歲的楓可憐(楓カレン)今突然刪光社群網站所有貼文，只留下一份引退聲明，讓不少粉絲感到相當錯愕，直呼「已哭...辛苦了」、「不知道是不是身體出狀況」、「無限惋惜...剛出道第一年真的很正」。

楓可憐今在IG、推特發出聲明，表示自己突然做出引退的決定，並會關閉所有社群帳號為未來努力，感謝3年多來粉絲們的支持鼓勵，但沒有詳述引退原因。

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▲楓可憐的社群貼文全刪除，只留下引退聲明。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

▲楓可憐的社群貼文全刪除，只留下引退聲明。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

現年22歲的楓可憐，五官精緻、笑容甜美，身高162公分，雖然身材纖細，卻擁有D罩杯的傲人渾圓，她也經常在IG分享美照，吸引超過24.7萬人追蹤，也曾多次登上台灣PTT的表特版被鄉民們推爆，人氣相當旺。

楓可憐2018年出道成為寫真偶像，同年12月，又以IdeaPocket創立20周年紀念女優的身份AV出道，她當時坦言，寫真偶像跟自己理想的工作還有一段距離，故選擇加入AV行業，因為出眾的外型跟纖細身材，出道僅3年就爬上一線女優的地位。

其實楓可憐最近的作品就被發現有「瘦過頭」的情況，當時就讓粉絲們相當擔心她的身心狀況，如今突然宣布引退讓不少人懷疑是否另有隱情，PTT網友紛紛留言「看來身體真的不行了」、「近期暴瘦根本病態 感覺經紀公司完全沒在顧她的健康狀態」、「希望引退後能好好休養自己」、「哭啊 又一個顏值頂端的退了」、「好好休息吧 真的瘦過頭了」

▲楓可憐長相甜美，出道僅3年多就登上一線AV女優地位。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

▲楓可憐長相甜美，出道僅3年多就登上一線AV女優地位。（圖／翻攝自IG／楓カレン）

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