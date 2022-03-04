獨／AV女優說走就走…連千毅有感而發：像千元鈔卡在豬屎裡

▲唐子元與旗下AV演員（左起：以若、金寶娜、仔仔、孟若羽）關係決裂。（圖左／唐子元授權提供、圖右／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

台灣4名AV演員跟經紀人撕破臉，直播網紅連千毅得知狀況氣憤地說，鄧佳華也是這樣對待經紀人布丁，結果你看他現在又打回原形，沒人理了。至於跟鄧合拍AV的女優苡若，連千毅說，如同一張千元鈔卡在豬屎裡面，必須用手去挖出來，你賺到這1千元，但絕對是得不償失臭名纏身！

▲連千毅看到「女優集體出走」的新聞，有感而發說，「非常不齒這一種沒有誠信的行為」。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

連千毅說，剛看到新聞知道，有4個AV女優說要離開他們的經紀人，原因是經紀人讓他們不夠紅，認為當時的承諾沒有履行、無法讓他們迅速地在短時間大紅大紫，憤而自行解約！這就像是鄧佳華對待我的經紀人布丁一樣，說走就走，我非常不齒這種沒有誠信的行為。

連千毅還提到，當初為了幫鄧佳華竄紅，我給他操作的就是網路上俗稱的垃圾流量，沒有經濟價值但非常多人看，我不為什麼，單純只為了讓我的粉絲跟觀眾開開心心地看一場笑劇，從頭到尾的劇本都是我寫的，之前他在我的直播中表演「絲襪爆頭」，當天影片的總觀看次數就超過130萬，結果他諧星不好好當還違背經紀約跑掉！

▲鄧佳華完成人生首部AV，圖左為女主角苡若。（圖／記者陳雕文攝）

連千毅說，民眾對鄧佳華初次拍肉片，當然會感到好奇，但看完他的片子想吐之後，接下來避之唯恐不及，跟鄧一起拍片的女優苡若，想博版面但是搞錯對象，還要面對家人親戚中的流言蜚語，這樣的紅，不是良藥而是毒藥！再看到現在的鄧佳華，當我不再操作他之後，失去新聞價值以及流量，這陣子他又打回原形了，四處跑龍套還賺不到錢，我心疼的是他那位辛苦的母親...

連千毅強調，我非常不齒這一種沒有誠信的行為，白紙黑字乃是從古至今的明文約束方式，永遠要記得「飲水思源」，人若輝煌莫忘本，樹高萬丈莫忘根，成功莫忘引路人的觀念！