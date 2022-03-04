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獨／AV女優集體閃人...經紀人不忍了！怒揭2黑幕「都是假的」

▲▼決裂。（圖左／唐子元授權提供、圖右／記者陳雕文攝）

▲唐子元與旗下AV演員（左起：以若、金寶娜、仔仔、孟若羽）關係決裂。（圖左／唐子元授權提供、圖右／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

台灣4位知名AV演員於3日聯合發出聲明，將從4日起解除跟經紀人唐子元的合作關係，接受專訪時還提出多項指控，認為工作權益受損且不被尊重。對此，唐子元無奈表示，一直都有用心照顧這些演員，甚至要幫忙善後被片商臭罵。唐子元緩緩說出自己是如何幫助旗下藝人，以及為何要捧紅他們的動機。

女優苡若說，唐子元之前說可以讓我因為鄧佳華的片子紅起來，未來能爭取更多拍片的機會，但後來沒有因此接到更多工作，但我詢問唐子元時，他竟然說，因為片子都是要往大陸賣，台灣的媒體炒作大陸才不管！

▲▼苡若。（圖／苡若授權提供）

▲苡若認為唐子元不多安排工作，讓她收入不穩。（圖／苡若授權提供）

對此，唐子元澄清，是苡若斷章取義了，讓她因為鄧佳華的片有知名度，是為了讓她之後沒有片拍的時候，可以轉型當網紅或是藝人而做準備，並不是跟鄧佳華拍片後就會片量增加，至於片子銷往中國這件事，是苡若詢問我，跟鄧佳華拍片會不會影響她的拍片量，我回答她，片子都是往中國賣，中國不會關注台灣媒體。

※詳細指控在這篇：獨／說好拍照到了現場變上床！AV女優集體出走　揭工作黑暗面

唐子元認為自己沒有虧待旗下演員，處處幫演員們著想，努力想辦法讓他／她們可以紅起來，好比孟若羽出席鄧佳華要開拍AV前的記者會，透過炒作讓大家以為是孟若羽是女主角，其實早就設定好，真正的女主角是苡若。透過這樣的媒體曝光，就讓孟若羽迅速紅起來，當然，這一切都有獲得孟若羽本人的同意。

▲鄧佳華化身見習男優記者會，女優孟若羽單拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲唐子元解釋，為了迅速增加孟若羽的知名度，排她上記者會，讓外界以為就是她要跟鄧佳華拍AV，創造出一堆假新聞。（圖／記者林敬旻攝）

唐子元補充說，孟若羽還有跟片商簽署合約，合約內容就是配合新聞炒作造假，但是她卻出了錯，當時的導演圤智雨發新聞稿爆料時，孟若羽竟截圖分享自己的IG限動，發文內容造成片商認為形象受損，我要幫她善後，還要被片商罵。

●要「趕緊捧紅」女優的原因

唐子元說，苡若跟孟若羽的問題其實都是一樣的，都只想著短時間內賺錢，為了讓她們能在這個產業生存久一點，還協助謊報她們的年紀，像當初為了鄧佳華的片，年齡都是謊報的，想讓她們在曝光時感覺年輕，吸引片商找他們拍片，這樣做是希望她們能早日轉型當網紅、網美，才有可能接到更多商演及業配維持生計，因為光靠拍片不可能長久！

▲▼女優。（圖／記者陳雕文攝）

▲唐子元表示，為了讓女優生存久一點，連年齡都協助謊報，像苡若就對外宣稱23，但她跟孟若羽一樣，跟實際年齡有段差距。（圖／記者陳雕文攝）

唐子元感嘆，然而有些女優都缺乏這方面的自覺，只單方面認為自己雙腿打開就能一直賺錢，不曾認真想過如何讓自己成為一個藝人，如何經營自己。

●不同演員有不同需求，經紀人都要想辦法滿足

唐子元說，發聯合聲明的這四位，他們每一個人來合作的時候，都有不同的想法，例如苡若，她的目標是在日本能有自己的番號；金寶娜是為了要成為廣大男性的性幻想對象；至於孟若羽及仔仔則是為了賺錢還債，所以工作上的安排自然有所不同。

▲▼金寶娜。（圖／金寶娜授權提供）

▲唐子元表示，金寶娜會拍AV是希望能成為廣大男性的性幻想對象。（圖／金寶娜授權提供）

唐子元解釋，做為一個經紀人，能把素人培養成藝人或是很賺錢的人，是一種成就感，所以我一直盡力捧紅他們，就是希望他們能成為一個優秀的人才，幫助他／她們脫離現在的生活，不再負債，不再平凡。

唐子元難過地說，我其實一直想不透，他們這突如其來的舉動是為什麼，我目前是懷疑，可能是想跳過經紀人的抽成多賺錢，但這也只是猜想。

▼唐子元透過律師發出聲明，不排除透過法律途徑捍衛自身名譽。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼聲明。（圖／記者陳雕文翻攝）

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