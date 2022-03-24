吳夢夢吐真相！猥褻女優不起訴「無關職業」是攝影師被告：亂摸X頭

▲吳夢夢解釋，這是2件不一樣的事情。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

記者施怡妏／綜合報導

AV監製米砂（Misa）23日晚間在IG發文，稱自家女優在台北捷運遭人射精在身上，結果因為「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，砲轟「台灣的檢察官太噁心」，對此，台灣AV女優吳夢夢親自去問當事人，才發現其實是兩件不同的事情，一審判決和AV女優的職業「無關」，解釋事情的真相。

米砂23日晚間在IG發限動，自家的AV女優在2021年年底時，在台北捷運搭乘手扶梯時，遭到一名陌生男子DIY射在身上，該男當時並非第一次犯案，每次都隨機挑選女性下手，讓她們氣到忍不住對該男提出告訴，沒想到，檢察官最後卻以「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，米砂面對這個結果相當氣憤。

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對此，吳夢夢在PTT發文解釋，「我有去問當事人，才發現其實是兩個不同的事件」，A小姐在拍攝時遇到62年次的江姓「色影師」，拍攝大尺不僅摸胸部還捏奶頭，江男摸完之後還嫌棄A小姐的身材「19歲肚子就這麼大」，A小姐當下有阻止，但事後卻認為是自己想太多。

10天後，A小姐與模特兒好友和化妝師深聊，才驚覺「大尺拍攝被摸胸部是不合理的」，在化妝師與朋友的陪同下，報案提告猥褻及性騷擾，「目前一審敗訴，上訴二審中」。而米砂所說的「在北捷被不明男子射精」是第二個事件，A小姐報案後警方有抓到人，目前已經和解。





▲米砂氣炸發文「她活該被亂射？」（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

吳夢夢指出，A小姐將拍攝時被性騷擾的事情PO文公開，希望不要再有其他模特兒受害，但警察卻要A小姐撤文，「否則江男要提告誹謗」，江男事後雖然有在LINE上表達歉意，但到了法庭就完全否認，「還提供證據，表明A小姐是AV女優的影片截圖，試圖影響法官的判斷」。

吳夢夢猜測，米砂聽到的版本應該是傳了2、3人之後，「因為太氣了，所以沒特別詢問當事人就發文了」。她看完判決書以及當事人的說法後，澄清「一審判決和AV女優這個職業，沒有直接的關聯」，最後她提醒所有模特兒，所有私密空間拍攝的行程「一定要攜伴」，拍攝前可以上網搜尋攝影師的名字，沒有疑慮再給拍。

吳夢夢感慨，A小姐經歷過這些事情後，再也沒有辦法好好跟異性單獨相處，「對她來說，現在的工作可能才是唯一能和異性相處的方式」。

▼吳夢夢還原始末。（圖／翻攝自IG／吳夢夢）

