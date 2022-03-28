上海再增3500例感染！今起「半封城」拚最快速度清零

▲上海疫情持續擴散，官方宣布實施「半封城」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海28日通報50例本土確診及3450例本土無症狀感染者。另外，上海清晨5時已開始實施分區、分批「封控」，第一批範圍為浦東、浦南及毗鄰區域，期間人員足不出戶、企業封控生產，將維持至4月1日5時解封。

上海本次「封控」的主要目標是進行全市核酸篩查，上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡28日上午表示，前一階段的疫情防控工作取得了階段性成果，發現上海疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩個特點，存在面上爆發的潛在風險，經綜合研判，有必要採取更果斷、堅決的措施，進一步降低人群的社會流動性，快速排查發現感染者，徹底消除病毒隱匿的社區傳播。

吳凡指出，這一輪的核酸篩查分片進行，排查清底，拔點清面，是根據疫情進展情況，在原有切塊式、網格化策略基礎上，對防控措施進行優化，因時因勢，快速控制疫情上升勢頭，盡快實現社會面清零。

吳凡強調，決勝的關鍵是全市人民齊心協力，步調一致，全覆蓋、無遺漏、少流動、嚴管控。希望我們用最快速度實現清零。

根據上海市官方的公告，封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。

公告提到，所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外。

公告還提到，封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、計程車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。