上海封控掀網友想哏大賽 「浦東解封日是笑話，浦西解封日是菊花」

記者魏有德／綜合報導

上海宣布今（28）日清晨5時開始實施分區封控政策，不少網友苦中作樂，自我解嘲式的在微博上進行想哏大挑戰，包括「浦東解封日是一個笑話（愚人節），浦西解封日是一束菊花（清明節）」；「浦東封到愚人節，浦西封到清明節，重點區域不過節」及「浦東決戰愚人節（騙人），浦西決戰清明節（騙死人）」等。

▲上海分區封控以黃浦江為界，原本熙來攘往的跨江大橋呈現一片靜默。（圖／CFP）

▲上海分區封控，網友大玩創意哏。（圖／翻攝微博，下同）

對於分區封控的政策，不少網友在微博上大玩創意哏自娛娛人。有網友提到，「我們估計要到勞動節」；「浦東封城只留四個小時，浦西封城可留四天，難怪寧要浦西一張床，不要浦東一間房」；「浦東封到愚人節，浦西封到清明節，橫批，黃浦江不封」。

根據上海發布釋出的最新分區封控措施，以黃浦江為界分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封；浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

封控期間，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。

